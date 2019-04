Takuma Sato é pole em etapa da Indy no Alabama; Leist e Kanaan ficam em 15º e 19º

Com o tempo de 1min08s593, o japonês Takuma Sato conquistou a pole position da etapa do Alabama da Fórmula Indy, a terceira da temporada de 2019. Ele superou o companheiro norte-americano Graham Rahal por apenas 0s103, garantindo a primeira fila para a equipe Rahal Letterman Lanigan Racing. O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, fechou o Top 3.

O canadense James Hinchcliffe, da Arrow Schmidt Peterson Motorsports, largará em quarto na corrida deste domingo. Sébastien Bourdais, francês da Dale Coyne, completou o grupo dos cinco primeiros, todos conduzindo carros com motor Honda.

O outro piloto a avançar para a etapa final da sessão classificatória foi o norte-americano Spencer Pigot, da Ed Carpenter, impulsionado por um monoposto da Chevrolet. Foi a primeira vez que nenhum piloto da Penske avançou ao estágio final do treino desde a etapa de Long Beach, há cinco anos. Pigot foi o mais lento entre os seis mais rápidos e sairá do sexto posto do grid.

Os brasileiros Matheus Leist e Tony Kanaan, da AJ Foyt, largarão em 15º e 19º, respectivamente. Eles utilizaram uma estratégia diferente de pneus no Q1 (primeira etapa do treino classificatório) e marcaram tempos rápidos. A alternativa foi percebida pelos concorrentes, que foram para os boxes e voltaram à pista para superar os tempos dos pilotos do Brasil. Ambos ficaram pelo caminho.

O australiano Will Power foi o mais bem colocado com a Penske, no sétimo posto. O ex-piloto de Fórmula 1 Alexander Rossi, norte-americano da Andretti, vem logo atrás, em oitavo. Seu conterrâneo Colton Herta larga em nono com a Harding. Piloto da Dale Coyne, Santino Ferrucci, também norte-americano, completa o Top 10.

A corrida do Alabama acontece neste domingo a partir das 18 horas (de Brasília). É a terceira etapa do campeonato, que teve a vitória de Josef Newgarden, norte-americano da Penske, na abertura, em Saint Petersburg. Na segunda prova, em Austin, Colton Herta chegou em primeiro e se tornou o mais jovem vencedor da categoria dos Estados Unidos.