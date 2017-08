Svitolina sobe para 4º lugar no ranking com título e já ameaça líder Pliskova

Campeã do Torneio de Toronto no último fim de semana, a ucraniana Elina Svitolina foi a principal responsável pelas movimentações na atualização desta segunda-feira no ranking da WTA ao ascender para a quarta posição na lista, com 5.650 pontos. Além disso, a conquista também a colocou na liderança do ranking da temporada.

O ranking continua sendo liderado pela checa Karolina Pliskova, que soma 6.940 pontos após ser eliminada nas quartas de final do evento canadense. A romena Simona Halep, que perdeu para Svitolina nas semifinais, é a segunda colocada, com 6.150 pontos. Logo depois, em terceiro lugar, está a alemã Angelique Kerber, que decepcionou em Toronto ao cair na terceira rodada.

Vice-campeã do torneio canadense, a dinamarquesa Caroline Wozniacki subiu para a quinta colocação, com 5.340 pontos. E quem despencou dois postos na lista, sendo ultrapassada pelas finalistas em Toronto, foi a espanhola Garbiñe Muguruza, agora a número seis do mundo, com 5.310 pontos.

O Top 10 do ranking da WTA é completado por tenistas que decepcionaram no Torneio de Toronto. A britânica Johanna Konta (caiu na segunda rodada) é a sétima colocada, seguida da russa Svetlana Kuznestova (também foi eliminada na segunda rodada), da norte-americana Venus Williams (perdeu na terceira rodada) e da polonesa Agnieszka Radwanska (também perdeu na terceira rodada).

Já Beatriz Haddad Maia caiu três posições nesta atualização do ranking e agora é a número 80 do mundo. E a brasileira vai participar nesta semana do Torneio de Cincinnati, após "furar" o qualifying, sendo que estreará nesta segunda-feira diante da norte-americana Lauren Davis.

O evento em Cincinnati, aliás, poderá provocar mudanças relevantes no ranking. Afinal, Pliskova é a atual campeã da competição e defenderá o seu título sob a ameaça de perder a condição de número 1 do mundo, que poderá ser assumida por Halep, Kerber, Svitolina e Wozniacki.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Karolina Pliskova (RCH), 6.940 pontos

2.º - Simona Halep (ROM), 6.150

3.º - Angelique Kerber (ALE), 5.730

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.650

5.º - Caroline Wozniacki (DIN), 5.340

6.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.310

7.º - Johanna Konta (GBR), 4.665

8.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.410

9.º - Venus Williams (EUA), 4.157

10.º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.985

11.º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.580

12.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.495

13.º - Kristina Mladenovic (FRA), 3.155

14.º - Petra Kvitova (RCH), 3.130

15.º - Serena Williams (EUA), 2.810

16.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.270

17.º - Madison Keys (EUA), 2.238

18.º - Elena Vesnina (RUS), 2.180

19.º - Caroline Garcia (FRA), 2.135

20.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.070

80.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 739

