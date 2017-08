Surto de gastroenterite tira candidato a medalha da final dos 400m no Mundial

O surto de gastroenterite que atingiu vários participantes do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Londres, fez um baixa de peso na competição. O velocista de Botswana Isaac Makwala anunciou nesta terça-feira que não vai participar do final dos 400 metros no Estádio Olímpico por causa do problema.

Makwala era apontado como principal desafiante do sul-africano Wayde Van Niekerk nas provas dos 200m e dos 400m no Mundial. A desistência de Makwala se dá no momento em que ele vive o auge da sua carreira. Em julho, ele se tornou o primeiro velocista a correr os 200m em menos de 20s e dos 400m em menos de 44s em um mesmo dia, em uma competição em Madri. Ele também é o detentor do melhor tempo de 2017 nos 200m - 19s77 - e o terceiro mais rápido nos 400m.

Na última segunda-feira, ele já havia desistido da disputa dos 200m ainda nas eliminatórias por causa do problema. Nesta terça, então, ele chegou a declarar em seu perfil na rede social Facebook que estava se sentindo bem. Mas cerca de cinco horas antes da final, agendada para as 17h50 (horário de Brasília), a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou que Makwala havia desistido da prova.

Nove pessoas envolvidas no Mundial de Atletismo ainda sofrem com os efeitos de um vírus que atingiu competidores e funcionários que se hospedam em um dos hotéis oficiais do evento pelo suposto consumo de alimentação estragada.

Veja Também

Comentários