Super Copa inicia neste fim de semana no Estádio Jacques Luz com 4 partidas

O fim de semana será de futebol pela Super Copa Campo Grande de Futebol Amador que inicia neste sábado (28) no Estádio Jacques da Luz a partir das 13h45. As partidas movimentam 8 equipes que foram classificadas na Copa Campo Grande de Futebol Amador realizada pela Prefeitura e Governo do Estado em agosto.

Com objetivo de fomentar as equipes amadoras de futebol de 11 e ativar a torcida de cada região da Capital, a Super Copa inicia amanhã e segue até o próximo dia 11 de outubro quando acontece a final. Na premiação além de medalhas e troféus os campeões receberão R$10mil, sendo R$5 mil para o campeão, R$3 mil para o segundo lugar e R$2mil para o terceiro colocado.

Com sete favoritos ao título, por serem campeões das suas regiões na Copa Campo Grande de Futebol Amador, a equipe da Família Barcelona corre por fora para conquistar o título, conforme explicou o atleta Luis Alberto Alves de Oliveira. “Nós ficamos em segundo lugar na região do Prosa pela Copa Campo Grande e fomos classificados quando o Astecom conquistou o campeonato. Agora reforçamos o time e convocamos novos atletas para brigar pelo título da Super Copa”, disse.

Jogos – Estádio Jacques da Luz

Sábado – 28/09

– 13h45 – SEGURAGIL X FAMÍLIA BARCELONA

– 15h50 – DALLAS/ SNB X BAIXADA TARUMÃ

Domingo – 29/09

– 8h – ASSOCIAÇÃO SANTA EMÍLIA X SAYONARA

– 9h45 – AMB.F.C X ASTECOM/ TUSA