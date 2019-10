Super Copa: Em busca do título, Dallas e Sayonara, fazem final nesta sexta no Estádio Jacques da Luz

O primeiro jogo do dia será às 13h45 com a disputa de 3º e 4º lugar entre Família Barcelona e AMB - Foto: Divulgação

A Super Copa Campo Grande de Futebol Amador já tem os dois finalistas. Os times Dallas e Sayonara foram vitoriosos em seus jogos de sábado (5) e garantiram as suas vagas na final que será definida na próxima sexta-feira (11) no Estádio Jacques da Luz a partir das 15h50 horas.

O primeiro jogo do dia será às 13h45 com a disputa de 3º e 4º lugar entre Família Barcelona e AMB. Organizado pela Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado de MS, a Super Copa, assim como a Copa Capo Grande de Futebol Amador resgatam o futebol de 11 na Capital e fomentam o retorno da torcida aos estádios, conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

“Resgatamos com a Copa e a Super Copa o futebol amador que há muito tempo não era realizado em Campo Grande e movimentamos os admiradores do futebol em todas as regiões da Capital, incluindo atletas, torcidas e economia local. Ao todo foram mais de 100 partidas e cerca de 3 mil atletas, mas a competição tem uma importância que vai além da prática esportiva, já que teve cunho social com a arrecadação de 3 toneladas de alimentos doados ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Além disso incentivamos os organizadores de equipes a dar continuidade nos treinos com a entrega de um kit de material esportivo ofertado pelo governo do estado”, disse Terra.

Antonio Cleber Gimenes de Freitas da equipe Dallas está empolgado com a final e espera a torcida para animar ainda mais a partida. “Somos um grupo de amigos e sempre treinamos nos campeonatos já que durante a semana todos trabalham. E mesmo com competição o jogo é sempre uma diversão. Para essa final estamos empolgados e chamando a torcida para participar”, disse ele que finaliza. “O campeonato foi positivo pra nós, primeiro fomos campeões na região e agora buscamos o título da Super Copa”.

Técnico do Sayonara, Carlos Alberto Machado da Silva, deu nota 10 para a Copa. “Foi um ótimo campeonato, organizado e merece nota máxima. Ainda não havíamos participado do futebol de 11 e mesmo com campo e tempo maior, conseguimos nos sair bem e chegar a final. Juntos há cinco anos, a equipe espera vencer e dividir a premiação. “A premiação em dinheiro é boa porque estimula a equipe a participar e se dedicar mais e sempre dividimos o dinheiro com o grupo”.

O campeonato premiará os três primeiros colocados com medalhas e troféus além de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil para o campeão, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2mil para o terceiro colocado.

Jogos

13h45 – Família Barcelona x AMB

15 horas – Dallas/SNB x Sayonara