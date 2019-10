Super Copa Campo Grande de futebol amador: Sayonara vence o Dallas nos pênaltis e conquista o título

Na tarde de sexta-feira (11), aconteceu a grande final da Super Copa de Futebol Amador realizada pela Prefeitura de Campo Grande no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Em jogo disputado o Dallas abriu o placar aos 6 minutos de jogo com Andrezinho, o Sayonara chegou ao empate com Piscuila, em seguida aproveitando um contra-ataque, veio a virada ainda no primeiro tempo com gol do atacante Leonel Max. O time do Dallas não se abateu e buscou novamente o empate com Juninho levando a disputa para a prorrogação.

Na prorrogação, Juninho voltou a balançar as redes e a equipe do Dallas ficou à frente, mas já no final da prorrogação o atacante Rodrigo Mota do Sayonara acertou um chute de fora da área e igualou o placar em 3 a 3 levando a decisão para as penalidades.

Nos pênaltis, o Sayonara venceu por 4 a 2, destaque para o goleiro Alex Colman do Sayonara que defendeu duas cobranças. Na premiação, o campeão Sayonara conquistou R$ 5.000,00, o vice campão,Dallas/SNB, ficou com R$ 3.000,00 e o 3º Lugar da Família Barcelona com R$ 2.000,00.

Investimentos no futebol amador

Considerada a ‘disputa de campeões’, a Supercopa reuniu as equipes vencedoras das seletivas regionais da Copa Campo Grande de Futebol Amador. Ao todo, as duas competições tiveram três mil atletas inscritos com investimento de R$ 45 mil. Os times não pagaram taxa de inscrição nem de arbitragem.

De acordo com Rodrigo Terra, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), as duas competições organizadas foram oportunidades para que os atletas sul-mato-grossenses estejam envolvidos com o esporte durante todo o ano. “O calendário do futebol em Mato Grosso do Sul é curto. O campeonato estadual acaba em abril e os atletas acabam procurando um clube de fora ou param de treinar o resto do ano. Essa é uma possibilidade para que eles estejam envolvidos durante todo o ano”, explica.

A Super Copa Campo Grande de Futebol Amador foi organizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande com a Coordenação técnica da Funesp e teve apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundesporte.