Sul-mato-grossenses voltam pra casa com dois bronzes

Disputado entre os dias 6 a 9 de fevereiro, no complexo esportivo Tancredo de Almeida Neves, o "Tancredão", em Vitória (ES), o taekwondo sul-mato-grossense voltou com duas medalhas de bronze do Grand Slam. Ao todo, sete atletas representaram a Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTkdMS) na competição, que abriu a temporada da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd).

O evento definiu a seleção brasileira permanente da categoria adulto e juvenil, além de ser seletiva aberta especial para o Campeonato Pan-Americano das categorias infantil, cadete e máster. Ocorreu também a Seletiva Final de Poomsae, estabelecendo o selecionado verde e amarelo de poomsae para 2020. Segundo a CBTkd, o Grand Slam reuniu mais de 500 atletas, com idade a partir de nove anos.

As medalhas de MS vieram com Thays Henrique de Souza, na categoria infantil até 34 quilogramas e Maria Alice Ferracini Lopes, na júnior até 59 quilogramas.

Além destas, participaram do evento Kauan Pereira Ruiz Albano - Júnior (até 51 kg); Leonardo Martins Hill - Adulto (acima de 87 kg); Luiz Felipe de Almeida Aquino - Júnior (até 55 kg); Nathan Pereira Ruiz Albano - Cadete (até 37 kg) e Rafael Rocha Ferreira dos Santos - Júnior (acima de 51 kg). Os mestres Fábio Costa e Celso Souza comandaram a equipe.