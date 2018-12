Sul-mato-grossenses disputam Ilha Porchat Cup de Beach Tennis

Terá início neste sábado, 15, na cidade de São Vicente, litoral paulista, o Ilha Porchat Cup de Beach Tennis. A competição, válida pelo ranking mundial da Federação Internacional de Beach Tennis e pelo ranking nacional da Confederação Brasileira de Beach Tennis, reúne 160 atletas de vários estados do país como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

O torneio, que terá premiação de R$ 4 mil reais, será decisivo para a convocação da Seleção Brasileira que vai disputar o Sul-americano, que acontece em fevereiro de 2019 em Viña del Mar, no Chile.

Líderes do ranking da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul e da Liga de Beach Tennis de Campo Grande, os atletas Eva Regina, Raissa Caroline e Jailson Paz representam o estado na competição na categoria profissional.

A atleta Raissa Caroline é uma das mais novas na categoria profissional, tem apenas 16 anos de idade e já coleciona troféus e medalhas em competições nacionais e internacionais. Rainha da Praia em 2017, ela vem se destacando no estadual de Beach Tennis desde 2016, quando passou a disputar a categoria principal. Ela revela que a disputa de competições é sempre um grande desafio. "Busco sempre dar o meu melhor e representar bem a minha cidade e o meu estado e se não alcançar o pódio a gente ganha experiência, no esporte a gente nunca perde" revela a jovem atleta.

A atleta Eva Regina, número 5 no ranking nacional, joga com Raissa Caroline a dupla feminina e com Jailson Paz a dupla mista. Já Paz joga ainda a dupla masculina com Osias Alves e a master 40 com José Leite.

Os jogos terão início neste sábado e seguem até domingo.