Sul-mato-grossenses conquistam troféus no maior torneio de beach tennis do país

Terminou neste domingo, 07/05/2017, a Copa Rio de Beach Tennis. A competição, considerada a maior do país e a segunda maior do mundo, reuniu 708 atletas de 12 países, durante três dias nas areias da Praia de Piratininga, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Na dupla masculina A, o titulo ficou para Mato Grosso do Sul com os atletas Jailson Paz e Tiago Santos. Eles venceram na final Igor Brenner e Murilo Fretta de Santa Catarina por 8 a 1. A categoria foi a mais disputada com 48 duplas inscritas. Jailson Paz faturou ainda o primeiro lugar na categoria máster 40+, jogando ao lado do carioca Alessandro Esteves. Eles venceram a dupla formada pelo paranaense Alecsandro Souza e o gaúcho Jader Oliveira por 8 a 3.

Paz conta que ficou muito feliz em participar do maior torneio realizado no país. “Participei em 2014 do maior torneio do Mundo em Aruba, onde fui vice campeão na dupla mista com Eva Regina e agora campeão em duas categorias no maior torneio do país, foram jogos difíceis mas conseguimos trazer o troféu”, revela o jogador que disputou ainda a dupla mista A ao lado de Eva Regina mas acabou perdendo nas oitavas de final.

A competição reuniu grandes nomes do beach tennis mundial e teve ainda a participação de atletas de outras modalidades, como do voleibol. Na categoria dupla feminina A, duas atletas que fizeram história: Mari Steinbrecher, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e Ida, medalha de bronze em Atlanta 1996.

Mato Grosso do Sul teve pódio também na categoria B, intermediária, com a atleta Delaine Generoso, campeã na simples, individual, e vice na dupla feminina com Sarah.

