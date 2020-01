Sul-mato-grossenses conquistam o bronze em torneio nacional de beach tennis em Santos

Na categoria simples profissional feminina, a jornalista Eva Regina ficou em 3º lugar - Foto: Divulgação/Assessoria

Uma ótima notícia para o esporte sul-mato-grossense! Atletas do Estado trouxeram a medalha de bronze após disputarem no último fim de semana o 11º Torneio de Beach Tennis ABST Verão na Praia do Gonzaga em Santos, litoral paulista.

Após três dias de jogos, a competição reuniu 350 atletas de vários municípios de São Paulo, além do Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso do Sul nas mais de 20 categorias em disputa. Na categoria simples profissional feminina, a jornalista Eva Regina ficou em 3º lugar. “Fico muito feliz por ter conquistado esse primeiro troféu, que parece que foi ontem e já se passaram sete anos e de lá pra cá foram tantos pódios que fico emocionada”, diz. Eva foi também a 3ª colocada na dupla mista A ao lado de Jailson Paz.

Pela categoria máster 35, a dupla sul-mato-grossense Jailson Paz e Leonardo Martins ficou em 3º. Jailson Paz chegou a semifinal ainda na dupla masculina A, jogando com o paulista Stefano Soares e na individual.

O ano mau começou, a mais competições já estão confirmadas. De acordo com Leonardo Martins, são sete, em 2020, só dentro do Estado, mais as competições nacionais. “Teremos um ano bem puxado mas vamos treinar bastante para representar muito bem o nosso estado por ai afora”, finaliza Leonardo.