Sul-mato-grossense defende o título na Copa Brasil de Powerlifting

Campo Grande (MS) – O paratleta Jorge Souza de Arruda disputará, pela segunda vez, a Copa Brasil de Powerlifting, com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), será no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo-SP, neste final de semana, dias 9 e 10 de novembro.

O sul-mato-grossense é o atual campeão da categoria 75 a 80 quilogramas (kg), na classe B2, para atletas com baixa visão. Arruda será o único atleta de Mato Grosso do Sul no torneio na capital paulista e terá a missão de defender o título nesta edição. O ouro conquistado em 2018 foi histórico, por ser a primeira medalha obtida na modalidade por um paradesportista.

“A expectativa é a melhor possível. Ganhei no ano passado, trabalhei bastante esse ano para melhorar e, apesar das dificuldades do dia a dia, de conciliar o trabalho aos treinamentos, considero que estou pronto para a competição e quero ter um bom desempenho, dar o meu melhor. Só tenho a medalha em mente, de preferência em primeiro lugar”, avalia Arruda, que representa a Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul (ADIVMS) e atualmente é treinado por Lendel Diniz.

Arruda faz musculação há 15 anos, mas começou a praticar o powerlifting em 2017. Segundo ele, ter a tarefa de sustentar a hegemonia em sua categoria redobra a responsabilidade.

“É muito bom saber que eu sou o cara a ser batido, mas isso me traz uma responsabilidade muito grande. Treinei dobrado e mais focado. Agradeço à Fundesporte pelo apoio, porque se não fosse isso, eu não teria condições de ir a São Paulo para defender o título para Mato Grosso do Sul”, afirma.

A modalidade

O powerlifting é uma modalidade de força, na qual o atleta objetiva levantar o maior peso possível em cada um dos exercícios que compõem o esporte: agachamento, supino e peso-morto.

O esporte foi oficialmente reconhecido em 1960. A Federação Internacional, International Powerlifting Federation (IPF), foi fundada 13 anos depois.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Divulgação