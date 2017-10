Suíça e Portugal vencem e decisão da vaga para Copa fica para terça em Lisboa

Como já era esperado desde o início das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, a definição do Grupo B ficou para a 10.ª e última rodada. Suíça e Portugal fizeram as suas partes, venceram neste sábado pela nona rodada e agora farão a "decisão" para definir a vaga direta ao Mundial nesta terça-feira, no estádio da Luz, em Lisboa. Os suíços golearam em casa a Hungria por 5 a 2 e os portugueses derrotaram Andorra como visitantes por 2 a 0.

Com a goleada sobre os húngaros, a Suíça segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias - somente a Alemanha, já garantida na Copa, tem campanha parecida. Com 27 pontos, os suíços têm três de diferença para Portugal. Nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), jogarão pelo empate para irem diretamente para mais uma Copa do Mundo. O segundo colocado terá de disputar a repescagem em novembro.

Na cidade da Basileia, a Suíça não teve trabalho algum para passar pela Hungria. Em um intervalo de dois minutos, aos 18 e aos 20 do primeiro tempo, já fez dois gols - com Granit Xhaka e Fabian Frei - e só controlou o jogo. E foi ao intervalo com 3 a 0 graças ao gol de Steven Zuber, aos 43.

Na segunda etapa, o mesmo Steven Zuber marcou o quarto gol aos quatro minutos. Richard Guzmics diminuiu para a Hungria aos 13, mas nada que assustasse a Suíça, que continuava tranquila em campo. O lateral-direito Stephan Lichtsteiner fez o quinto aos 38 e os húngaros ainda fizeram o segundo com Roland Ugrai, aos 44 minutos.

Em Andorra, Portugal jogou o suficiente para derrotar a seleção local. E fez isso quando o astro do time, o atacante Cristiano Ronaldo, entrou em campo no segundo tempo. No gramado sintético do estádio Nacional, em Valetta, os portugueses sofreram um pouco e contaram com o craque do Real Madrid para abrirem o placar aos 18 minutos. Depois, quase no fim, aos 41, o centroavante André Silva, do Milan, marcou o segundo.

