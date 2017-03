Suécia goleia a Bielo-Rússia e assume topo provisório de grupo das Eliminatórias

A Suécia soube aproveitar com autoridade o fator campo ao golear a Bielo-Rússia por 4 a 0, neste sábado, na Friends Arena, em Solna, nos arredores de Estocolmo, no jogo que abriu a quinta rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

Com o resultado, a seleção sueca assumiu a liderança provisória da chave, com dez pontos, mesma pontuação da França, que caiu para o segundo lugar, mas que ainda jogará por esta rodada neste sábado, fora de casa, contra Luxemburgo, lanterna, com apenas um ponto, a partir das 16h45 (de Brasília).

No outro jogo que completará a quinta rodada deste Grupo A das Eliminatórias, a Holanda, terceira colocada, com sete pontos, enfrenta a Bulgária, quarta, com seis, também atuando como visitante.

No confronto em casa, a Suécia abriu o placar com um gol de seu camisa 10, Emil Forsberg, cobrando pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois, o mesmo meio-campista ampliou para 2 a 0 ao marcar aos 4 da etapa final, confirmado o bom momento que vive com a camisa do RB Leipzig, atual vice-líder do Campeonato Alemão.

Em seguida, Marcus Berg, aos 12 minutos, e Isaac Kiese Thelin, aos 33, decretaram o 4 a 0 que manteve o jejum de vitórias da Bielo-Rússia nas Eliminatórias da Copa, na qual ocupa a penúltima posição deste Grupo A, com apenas dois pontos.

Na próxima rodada das Eliminatórias, no dia 9 de junho, a Suécia voltará a jogar em casa, mas diante de um rival bem mais forte: a França. No mesmo dia, os bielo-russos buscarão novamente a primeira vitória no qualificatório em jogo diante da Bulgária, também atuando como mandantes.

