Dupla Strong Bike Coxim conquista duas categorias no Campeonato Estadual de Mountain Bike Marathon

Ontem (19) ocorreu o Campeonato Estadual de MTB Marathon em Rochedinho, prova que reuniu centenas de atletas num percurso repleto de montanhas e com muita dificuldade técnica nas descidas para os competidores. A prova abriu o calendário da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo.

Foi nesse cenário que a equipe Strong Bike Coxim fez a sua estreia com dobradinha na Elite Feminina com Fernanda Dourado e na Open Feminina com Rosiane Moraes.

Fernanda conta foi uma prova muita dura, com muitas subidas e dificuldades para todos os atletas. "Esse título é um sentimento de dever cumprido, por que foquei o meu treinamento para essa prova. Eu sabia que não seria fácil, a cada ano que se passa o nível do nosso campeonato está aumentando e ganhando mais adeptos, e é isso que motiva a nós treinarmos cada dia mais" concluiu a atleta.

Apoio: Vereador Carlão da Triângulo, Moveis Gazin, Kimalha, Deputado Estadual Junior Mochi, vereador Vladimir Ferreira, Octagon Fight Muay Thai Coxim, Janaina Dias Fisioterapeuta, ZAP, Prefeitura Municipal de Coxim, Gerencia Municipal de Esporte, Caxambu e Eduardo Bampi.

