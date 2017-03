Spurs vence e mantém sua caça ao Warriors; Raptors ganha com 40 pontos de DeRozan

O San Antonio Spurs manteve a sua perseguição ao líder Golden State Warriors ao vencer o Memphis Grizzlies por 97 a 90, em casa, em um dos jogos da rodada desta quinta-feira à noite na NBA. Com o resultado, a equipe do Texas chegou a 55 vitórias em 71 partidas na vice-liderança da Conferência Oeste, enquanto os atuais vice-campeões da liga de basquete dos Estados Unidos ostentam 57 triunfos em um mesmo número de jogos realizados até aqui.

Para seguir sonhando com a conquista da liderança nesta reta final da temporada regular da competição, o Spurs foi impulsionado principalmente por LaMarcus Aldridge, cestinha do jogo com 23 pontos e que ainda ajudou a equipe com oito rebotes. Kawahi Leonard, com 19 pontos e sete rebotes, foi outro destaque do triunfo dos texanos.

Já pelo lado do Grizzlies, que passou a contabilizar 32 derrotas em 72 jogos como sétimo colocado do Oeste, o principal nome foi Mike Conley, com 22 pontos, enquanto o espanhol Marc Gasol fez um "double-double" ao marcar 13 e apanhar 10 rebotes.

Com o triunfo, o Spurs voltou a colocar pressão sobre o Golden State Warriors, que nesta sexta-feira defenderá o seu amplo favoritismo diante do Sacramento Kings, o antepenúltimo colocado da Conferência Oeste, atuando em Oakland.

DEROZAN BRILHA - Em outro duelo da rodada desta quinta-feira à noite, o Toronto Raptors contou com uma grande atuação de DeMar DeRozan para vencer o Miami Heat por 101 a 84, fora de casa, e chegar a 43 vitórias em 72 jogos como quarto colocado da Conferência Leste. Assim, colou ainda mais no Washington Wizards, que possui o mesmo número de triunfos, mas uma derrota a menos do que a equipe canadense (28 a 29) e figura no terceiro lugar.

O ala/armador DeRozan foi autor de 40 pontos e terminou como cestinha disparado do duelo, no qual o Heat chegou a fechar o primeiro quarto com dez pontos de vantagem antes de os visitantes iniciarem uma reação a partir do segundo período.

DeRozan ainda ajudou a sua equipe com seis rebotes e três assistências, fazendo sua equipe terminar a partida com uma confortável vantagem de 17 pontos no placar. O resultado deixou o time da Flórida com 37 derrotas em 72 jogos, mas ainda na oitava colocação da Conferência Leste, fechando a zona de classificação aos playoffs.

Hassan Whiteside foi o principal destaque do Heat na partida, com um "double-double" de 16 pontos e 14 rebotes, mas a sua boa atuação não foi suficiente para impedir o triunfo do Raptors.

Outro time que figura na zona de classificação aos playoffs e foi batido na rodada desta quinta-feira foi o Los Angeles Clippers, que caiu por 97 a 95 diante do Dallas Mavericks, fora de casa, e passou a contabilizar 30 derrotas em 73 jogos, retrospecto que o deixa na quinta posição do Oeste.

Já o time texano, que teve Seth Curry e Harrison Barnes marcando 23 e 21 pontos, respectivamente, renovou a esperança de se classificar para a próxima fase da competição ao alcançar o seu 31º triunfo em 71 jogos e se garantir na décima posição desta mesma conferência.

O triunfo também serviu para ofuscar as boas atuações de Blake Griffin, cestinha do Clippers no jogo, com 21 pontos, e DeAndre Jordan, responsável por um "double-double" de 14 pontos e 18 rebotes.

LEANDRINHO VAI BEM, MAS SUNS É ARRASADO - Em outro confronto da rodada desta quinta-feira, o brasileiro Leandrinho também exibiu um bom desempenho ao marcar 11 pontos, pegar seis rebotes e dar uma assistência pelo Phoenix Suns, mas o seu time acabou sendo arrasado pelo Brooklyn Nets, por 126 a 98, fora de casa.

Apesar da vitória, a equipe de Nova York segue com a pior campanha geral da NBA, agora com apenas 15 triunfos em 71 jogos. Lanterna do Leste, o time desta vez foi movido principalmente pelas boas performances de Chriss Marquese (23 pontos e 11 rebotes) e Alex Len (11 pontos e 11 rebotes).

Já o Suns, que teve Devin Booker como cestinha do jogo, com 29 pontos, também realiza péssima campanha e é apenas o penúltimo colocado do Oeste, com 50 derrotas em 72 jogos.

Na outra partida desta rodada de quinta pela NBA, o Portland Trail Blazers se manteve forte na briga por uma vaga nos playoffs ao derrotar o New York Knicks por 110 a 95, em casa. Liderado por 30 pontos de Damian Lillard, o time chegou a 33 vitórias em 71 partidas e ocupa a nona posição do Oeste.

Já o Knicks, que atuou desfalcado de Carmelo Anthony, Derrick Rose e Joakim Noah, se manteve em má fase e amarga a 12ª posição do Leste, agora com 45 derrotas em 72 jogos.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira à noite:

Brooklyn Nets 126 x 98 Phoenix Suns

Miami Heat 84 x 101 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 97 x 95 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 97 x 90 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 110 x 95 New York Knicks

Confira os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Boston Celtics x Phoenix Suns

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Sacramento Kings

