Spurs e Raptors vencem fora de casa, fecham séries e avançam nos playoffs da NBA

Mais dois times garantiram vagas na próxima fase dos playoffs da NBA em jogos disputados na noite desta quinta-feira. Um deles foi o San Antonio Spurs, que venceu o Memphis Grizzlies por 103 a 96, fora de casa, e fechou em 4 a 2 a série melhor de sete partidas entre as duas equipes na liga de basquete dos Estados Unidos. O outro time a avançar ao liquidar a sua série em 4 a 2 foi o Toronto Raptors, que superou o Milwaukee Bucks por 92 a 89, também com visitante.

Assim, o Spurs avançou às semifinais da Conferência Oeste da NBA e se credenciou para enfrentar o Houston Rockets, de James Harden e do brasileiro Nenê, que na primeira fase dos playoffs eliminou o Oklahoma City Thunder, de Russell Westbrook, superado por 4 a 1 na série entre as duas franquias.

Por ter realizado melhor campanha na temporada regular, na qual terminou como vice-líder do Oeste, o Spurs terá a vantagem de poder atuar até quatro vezes em casa na série melhor de sete contra o Rockets. O primeiro destes confrontos será na segunda-feira, em San Antonio.

Já o Raptors foi às semifinais do Leste e irá encarar o Cleveland Cavaliers, atual campeão da NBA, que "varreu" o Indiana Pacers por 4 a 0 no estágio inicial dos playoffs e também voltará a defender a vantagem de maior número de mandos de quadra após encerrar a temporada regular na vice-liderança de sua conferência. O primeiro embate entre o time canadense e a equipe de LeBron James também será na segunda-feira, em Cleveland.

Primeiro a assegurar classificação às semifinais nesta quinta, o Raptors contou com uma boa atuação coletiva e foi impulsionado principalmente por DeMar DeRozan, o cestinha da partida ao lado de Giannis Antetokounmpo, do Bucks, com 34 pontos cada.

No duelo, o time de Toronto foi superior nos dois primeiros períodos e foi para a segunda metade do confronto com 13 pontos de vantagem (51 a 38). Liderado por Antetokounmpo, o Bucks conseguiu forte reação no último quarto, no qual marcou dez pontos a mais do que o adversário, mas a equipe canadense soube administrar o placar para reeditar, nas semifinais, a decisão da Conferência Leste que travou com o Cavaliers na temporada passada, quando os atuais campeões triunfaram.

PARKER E LEONARD DECISIVOS - Se DeRozan e Antetokounmpo foram os principais protagonistas da partida em Milwaukee, Kawhi Leonard e Tony Parker tiveram atuação decisiva na vitória do Spurs sobre o Grizzlies nesta quinta-feira. O primeiro deles foi o cestinha do duelo, com 29 pontos, e ainda ficou próximo de contabilizar um "double-double" ao pegar nove rebotes.

O astro francês, por sua vez, marcou 27 pontos e exibiu ótimo aproveitamento. Ele converteu 11 dos 14 arremessos de quadra, acertou os quatro lances livres que teve para pontuar e ainda colocou na cesta uma de duas bolas na linha dos três.

LaMarcus Aldrige, com 17 pontos e 12 rebotes, foi outro destaque da equipe visitante, que com a boa atuação do trio ofuscou os principais nomes do time de Memphis na partida. Um deles foi Mike Conley, cestinha da equipe com 26 pontos, enquanto Marc Gasol fez outros 18. Já Zach Randolph atingiu um "double-double" de 13 pontos e 11 rebotes.

O Grizzlies começou melhor a partida desta quinta, fechando a primeira metade do duelo em vantagem de 50 a 45, mas depois o Spurs deslanchou e foi superior nos dois períodos seguintes para terminar com a confortável distância de sete pontos (103 a 96) para garantir o triunfo.

JOGOS DESTA SEXTA - Os playoffs da NBA seguem nesta sexta-feira com três jogos. E com três equipes com chance de avançar às semifinais, mas todas elas, em vantagem de 3 a 2, irão atuar fora de casa. Uma delas é o Washington Wizards, que enfrenta o Atlanta Hawks às 20h30 (de Brasília). Pouco depois, às 21 horas, o Boston Celtics também tentará avançar nos playoffs em partida contra o Chicago Bulls. E finalmente às 23h30, o Los Angeles Clippers encara o Utah Jazz em busca da próxima fase.

