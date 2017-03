Spurs cai em casa diante do Blazers e perde chance se voltar à liderança

Conhecido pela força que tem quando joga em casa, o San Antonio Spurs foi incapaz de parar o ataque do Portland Trail Blazers na noite de quarta-feira. Perdeu por 110 a 106 e não conseguiu voltar a se igualar ao Golden State Warriors na liderança geral da NBA. Os dois times já fizeram 67 dos seus 82 jogos, mas a equipe de Curry venceu uma partida a mais.

Diante do Blazers, o técnico Gregg Popovich contou com o retorno de LaMarcus Aldridge, ala-pivô que havia sido afastado, no sábado, com arritmia cardíaca. Após passar por exames, ele foi liberado para voltar a jogar e fez 19 pontos no duelo. Pelo Spurs, porém, o cestinha foi Kawhi Leonard, com 34.

Mas o grande nome da partida usou a camisa do Blazers. Damian Lillard fez 36 pontos e comandou uma importante vitória, anotando, em arremessos livres, os últimos quatro pontos da equipe.

Com 67 partidas já realizadas, o Portland está em nono na Conferência Oeste, com 30 vitórias, duas a menos que o Denver Nuggets, o oitavo colocado. Como o Memphis Grizzlies, o sétimo, já tem 38 vitórias, a briga é apenas por essa última vaga no playoff.

A disputa ainda conta com o Dallas Mavaricks, que chegou à sua 29 vitória ao ganhar do Washington Wizards por 112 a 107, e com o Minnesota Timberwolves, que caiu diante do Boston Celtics por 117 a 104, estacionando em 28 vitórias.

Esses dois jogos também mexeram com a briga pela liderança do Leste. Com 27 pontos de Isaiah Thomas e 20 de Al Horford, o Celtics chegou à sua segunda vitória seguida, à 43.ª em 68 jogos. O líder Cleveland Cavaliers folgou na rodada e aparece com 44 vitórias em 66 partidas.

Já o Wizards, mesmo jogando em casa, perdeu a segunda seguida, depois de liderar absolutamente todo o tempo até o começo do último quarto contra o Mavericks. Seth Curry, irmão do astro do Warriors, fez 19 pontos e foi um dos destaques do confronto. Com a 26.ª derrota em 67 jogos, o time de Washington tem 61,2% de aproveitamento.

MAIS JOGOS - Com a terceira melhor campanha geral, o Houston Rockets chegou à 47.ª vitória ao atropelar o Los Angeles Lakers por 139 a 100, em casa. James Harden pôs mais um 'triple-double' na conta, com 18 pontos, 12 rebotes e 13 assistências.

Foi o 17.º dele na temporada, o que o deixa a um do melhor momento de Magic Johnson, que fez 18 na temporada 1981/82. Aí, ele só ficará atrás de Oscar Robertson (teve temporadas de 41, 26, 26, 26, 22 e 20), Wilt Chamberlain (31 e 22) e Russel Westbrook (33 na temporada, por enquanto).

Coadjuvante de Harden, Nenê jogou por 13 minutos e marcou 10 pontos contra o Lakers, que, vale lembrar, trocou Marcelinho Huertas com o Rockets, que depois o dispensou. Outro brasileiro que venceu na rodada foi Raulzinho, que esteve em quadra por 7 minutos na vitória do Utah Jazz sobre o Detroit Pistons por 97 a 83, sem marcar pontos. Quietinho, o Jazz já tem a quinta melhor campanha geral, empatado com o Celtics e muito perto do Cavaliers.

O Chicago Bulls luta pela classificação aos playoffs no Leste e aparece em 10.º lugar depois de perder para o Memphis Grizzlies por 98 a 91, em casa. Cristiano Felício jogou por 23 minutos, com dois pontos, dois rebotes e duas assistências.

Já Leandrinho teve só nove minutos em quadra, mas marcou quatro pontos, pegou quatro rebotes e deu duas assistências na derrota do Phoenix Suns para o Sacramento Kings, por 107 a 101.

Confira os resultados desta quarta-feira na NBA:

Washington Wizards 107 x 112 Dallas Mavericks

Indiana Pacers 98 x 77 Charlotte Hornets

Boston Celtics 117 x 104 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 120 x 112 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 83 x 97 Utah Jazz

Chicago Bulls 91 x 98 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 139 x 100 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 106 x 110 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 101 x 107 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 96 x 97 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira na NBA:

Cleveland Cavaleirs x Utah Jazz

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

New York Knicks x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Orlando Magic

