Spurs bate o Hawks em casa e se iguala ao Warriors na liderança da NBA

O que até pouco tempo atrás era tido como improvável se transformou em realidade na rodada desta segunda-feira à noite da NBA. Antes líder disparado da Conferência Oeste e geral da NBA, o Golden State Warriors foi alcançado pelo San Antonio Spurs, que igualou a campanha dos atuais vice-campeões da competição ao vencer o Atlanta Hawks por 107 a 99, em casa.

Com o triunfo, o Spurs passou a contabilizar as mesmas 52 vitórias e 14 derrotas da equipe de Stephen Curry, sendo que ainda está em vantagem nos critérios de desempate e por isso passou a ostentar a condição de novo líder da liga de basquete dos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, porém, o Warriors já terá uma excelente oportunidade de retomar a ponta, pois pegará o Philadelphia 76ers, antepenúltimo colocado do Leste, em casa, pela próxima rodada da NBA.

Já o Hawks, mesmo tendo sido superado nesta segunda, sustentou a quinta posição da Conferência Leste, agora com 30 derrotas em 67 jogos, firme na zona de classificação para os playoffs.

Para chegar ao topo da NBA nesta temporada regular, o time de San Antonio foi impulsionado principalmente por Kawhi Leonard, cestinha do duelo com o Hawks, com 31 pontos. O espanhol Pau Gasol, por sua vez, se destacou pela equipe da casa, com um "double-double" de 13 pontos e 10 rebotes, enquanto Patty Mills esteve próximo de alcançar dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 15 pontos e dar nove assistências.

Pelo lado da equipe de Atlanta, que viu uma sequência de três vitórias ser interrompida, Dennis Schroder foi o principal nome, com 22 pontos e 10 assistências, enquanto Dwight Howard mostrou força no garrafão com 13 rebotes, mas ficou devendo na parte ofensiva ao marcar apenas sete pontos nos 30 minutos em que esteve em quadra.

Em outro jogo da rodada desta segunda-feira, o Utah Jazz se consolidou como quarto colocado do Oeste ao derrotar o Los Angeles Clippers por 114 a 108, em casa, e passar a contabilizar 42 triunfos em 67 jogos. Assim, se distanciou do próprio adversário da Califórnia, quinto colocado, agora com 40 vitórias e 27 derrotas.

Com o brasileiro Raulzinho o tempo todo no banco, o Jazz foi liderado por Gordon Hayward, cestinha do time com 27 pontos. O maior pontuador do jogo, porém, foi Chris Paul, do Clippers, com 33. Entretanto, a equipe da casa exibiu uma melhor atuação coletiva, que teve George Hill com 19 pontos e oito rebotes, Joe Inglez com 18 pontos e Rudy Gobert emplacando um "double-double" de 11 pontos e 10 rebotes.

WIZARDS PERDE INVENCIBILIDADE - Após cinco vitórias seguidas, o Washington Wizards acabou perdendo a sua invencibilidade ao cair por 119 a 104 diante do Minnesota Timberwolves, fora de casa, em outro duelo da rodada desta segunda-feira.

O time da capital norte-americana foi vítima principalmente das grandes atuações de Karl Anthony Towns (cestinha do jogo com 39 pontos e autor de 13 rebotes) e de Ricky Rubio, que obteve o seu recorde pessoal de assistências em um jogo da NBA ao contabilizar 19, assim como assegurou um "double-double" ao anotar 22 pontos.

Já John Wall (27 pontos) e Bradley Beal (20) foram os principais destaques ofensivos do Wizards, mas não evitaram a 21ª derrota da equipe em 66 jogos, retrospecto que garante o time na terceira posição do Leste. Já o Timberwolves assumiu a décima posição do Leste, agora com 28 triunfos em 66 partidas, e manteve vivo o sonho da classificação para os playoffs.

O Toronto Raptors, por sua vez, soube aproveitar bem o fator casa na rodada desta segunda-feira ao bater o Dallas Mavericks por 100 a 78. Desta forma, deu novo passo para assegurar vaga antecipada nos playoffs, agora com 39 vitórias em 67 partidas como quarto colocado do Leste. O time texano, com 38 derrotas em 68 jogos, ocupa a 11ª posição do Oeste.

DeMar DeRozan foi o cestinha da partida pela equipe canadense, com 25 pontos, enquanto Jonas Valanciunas também foi importante para o time da casa com um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes. Já o brasileiro Lucas Bebê entrou em quadra apenas nos três minutos finais, nos quais ajudou o Raptors com dois rebotes. Pelo lado do Mavericks, Harrison Barnes e Dirk Nowitzki foram os maiores cestinhas, respectivamente com 18 e 17 pontos.

BULLS E KINGS ENCERRAM JEJUNS - Em outras duas partidas da rodada desta segunda-feira, Chicago Bulls e Sacramento Kings encerraram incômodos jejuns de vitórias. O primeiro deles voltou a ganhar após cinco derrotas seguidas ao superar o Charlotte Hornets por 115 a 109, fora de casa, levando a melhor também em um confronto direto por uma vaga nos playoffs da Conferência Leste.

O triunfo garantiu a equipe de Illinois na nona posição, com 32 vitórias em 67 partidas, enquanto o Hornets é o 11º, agora com 38 derrotas no mesmo número de duelos disputados até aqui.

Jimmy Butler e Nikola Mirotic se destacaram pelo Bulls com "double-doubles", com o primeiro deles marcando 24 pontos e 11 rebotes e o segundo anotando 23 pontos e distribuindo 11 assistências pelo Bulls. Dwyane Wade (23 pontos) e Rajon Rondo (20) também exibiram força pela equipe visitante no campo ofensivo, enquanto o brasileiro Cristiano Felício marcou apenas dois pontos, pegou sete rebotes e deu uma assistência pelo time de Chicago nos 14 minutos em que esteve em quadra.

Jeremy Lamb, com 26 pontos, foi o cestinha do jogo pelo Hornets, enquanto Marvin Williams também foi bem pela equipe da casa ao marcar 13 pontos e pegar 18 rebotes.

O Kings, por sua vez, encerrou um jejum ainda maior. Após oito derrotas seguidas, conseguiu superar o Orlando Magic por 120 a 115, em casa, impulsionado principalmente por Darren Collison, autor de 19 pontos e 13 assistências, enquanto Nikola Vucevic foi o cestinha da partida pela equipe da Flórida, com 23 pontos, assim como apanhou nove rebotes.

Foi um duelo entre dois times de campanhas ruins na NBA, pois o Kings é apenas o antepenúltimo colocado do Oeste, agora com 26 vitórias e 41 derrotas, enquanto o Magic é o penúltimo do Leste, tendo sido superado por 44 vezes em 68 jogos.

Ainda pela rodada desta segunda, o Denver Nuggets se consolidou como oitavo colocado do Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs, ao arrasar o Los Angeles Lakers por 129 a 101, em casa. Foi a 32ª vitória em 67 jogos da equipe, enquanto o time da Califórnia segue na lanterna da conferência, agora com 47 derrotas no mesmo número de partidas disputadas.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira à noite na NBA:

Charlotte Hornets 109 x 115 Chicago Bulls

Toronto Raptors 100 x 78 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 113 x 93 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 107 x 99 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 119 x 104 Washington Wizards

Utah Jazz 114 x 108 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 120 x 115 Orlando Magic

Denver Nuggets 129 x 101 Los Angeles Lakers

Confira os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

New York Knicks x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers

