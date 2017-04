Spurs arrasa Grizzlies e Jazz bate Clippers na primeira rodada dos playoffs

Nos dois últimos jogos disputados no sábado pela primeira rodada dos playoffs da NBA, o San Antonio Spurs fez valer com autoridade o fator quadra diante do Memphis Grizzlies, enquanto o Utah Jazz derrotou o Los Angeles Clippers, na casa do rival, e começou a tirar parte da vantagem de quadra do adversário, que chegou nesta fase podendo fazer até quatro partidas em seus domínios pela melhor campanha que realizou na temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Vice-líder da Conferência Oeste, o Spurs arrasou o Grizzlies por 111 a 82, enquanto o Jazz passou pelo Clippers por 97 a 95 graças a uma cesta decisiva marcada pelo suplente e veterano Joe Johnson, de 35 anos, no estouro do cronômetro no último quarto, evitando a disputa da prorrogação no primeiro jogo da série melhor de sete confrontos entre os dois times.

O Spurs, por sua vez, chegou a terminar o primeiro quarto do duelo perdendo por 30 a 25, mas depois atropelou o adversário com uma forte atuação coletiva, cujo principal destaque foi Kawhi Leonard, com 32 pontos, sendo que ele ainda pôde se dar ao luxo de ser poupado pelo técnico Greg Popovich durante todo o último quarto, quando a sua equipe já administrava confortável vantagem no placar.

Nos 32 minutos em que esteve em quadra, Leonard ainda ajudou a sua equipe com cinco assistências e três rebotes. Além do ala, outros dois nomes decisivos pelo time do Texas no confronto foram LaMarcus Aldridge, com 20 pontos, e Tony Parker, com 18.

Pelo lado do Grizzlies, o espanhol Marc Gasol também brilhou com 32 pontos, dividindo assim a condição de cestinha da partida com Leonard, mas todo o restante de sua equipe esteve muito longe do seu nível de atuação, principalmente no campo ofensivo, no qual o segundo maior pontuador do time foi Mike Conley, com 13.

Após este primeiro duelo, os dois times farão o segundo jogo da série entre ambos na segunda-feira, novamente em San Antonio, onde os donos da casa tentarão dar novo passo rumo à fase seguinte dos playoffs.

JOHNSON BRILHA - Já o Jazz - que na temporada regular somou as mesmas 51 vitórias e 31 derrotas do Clippers e só ficou atrás da equipe de Los Angeles por sua vantagem no confronto direto - foi impulsionado principalmente por um herói improvável para vencer neste sábado.

Além de ter convertido a cesta que definiu o duelo, Joe Johnson foi o cestinha do Jazz, com 21 pontos, ficando dois à frente do seu companheiro de equipe Gordon Hayward. O time ainda teve George Hill e Derrick Favors com atuações importantes ao contabilizarem 16 e 15 pontos, respectivamente.

Pelo Clippers, Blake Griffin foi o cestinha do jogo, com 26 pontos, enquanto Chris Paul, outro astro da equipe, veio logo atrás com 25, sendo que ainda contabilizou um "double-double" ao distribuir 11 assistências.

Outro que contabilizou dois dígitos em dois fundamentos pela equipe da casa no duelo foi DeAndre Jordan, com dez pontos e 15 rebotes, mas a boa atuação do trio não foi suficiente para evitar o duro revés sofrido nesta abertura dos playoffs.

O próximo duelo entre os dois times na série melhor de sete partidas será na terça-feira, novamente no Staples Center, onde o Clippers será obrigado a vencer para depois ir para os dois confrontos seguintes em Utah em uma situação mais confortável.

Veja Também

Comentários