Spurs aposentam camisa de Ginóbili, vencem em casa e ficam perto dos playoffs

A celebração foi completa para o San Antonio Spurs na noite de quinta-feira. Em um reconhecimento ao desempenho brilhante de Manu Ginóbili pela equipe, o time texano realizou a cerimônia de retirada do número, o 20, utilizado pelo argentino na passagem pela franquia. Já dentro de quadra, os Spurs superaram o Cleveland Cavaliers por 116 a 110, ficando bem próximos da classificação aos playoffs da NBA.

Ginóbili atuou pelos Spurs por 16 anos, com a conquista de quatro títulos, em 2003, 2005, 2007 e 2014. O ex-armador argentino, hoje com 41 anos e que se aposentou na temporada passada, se tornou o nono jogador a ter o número retirado pela franquia, se juntando a James Silas (13), George Gervin (44), Johnny Moore (00), David Robinson (50), Sean Elliott (32), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12) e Tim Duncan (21).

A cerimônia de homenagem a Ginóbili contou com a participação de vários ex-companheiros do argentino, incluindo Tony Parker, hoje no Charlotte Hornets, e Duncan. "O que estou fazendo aqui? Não tinha expectativas de estar aqui quando crescesse", disse o argentino, que também agradeceu o apoio dos torcedores.

"A primeira vez que joguei, vocês me aplaudiram e cantaram meu nome. E eu senti que vocês me apoiavam", disse Ginobili, que também enviou uma mensagem especial aos seus compatriotas. "A maior parte da minha carreira foi longe de casa, mas mesmo fora, eu sabia do interesse em assistir meus jogos. Eu sabia de seus gritos com a televisão, de seus insultos, pulando das poltronas. Tudo isso veio e me empurrou um pouco mais", disse.

Em quadra, DeMar DeRozan liderou os Spurs com 25 pontos. Collin Sexton marcou 24 pontos pelo Cleveland e Kevin Love acrescentou 18. Foi a 44ª vitória do time de San Antonio em 76 duelos nesta temporada, desempenho que o deixa em oitavo lugar na Conferência Oeste.

Melhor time da liga, o Milwaukee Bucks encerrou a série de seis vitórias do Los Angeles Clippers ao superá-lo por 128 a 118, em casa, mas deixou a quadra com uma preocupação. O grego Giannis Antetokounmpo marcou 34 pontos e capturou nove rebotes, mas abandonou o duelo com dores aparentemente no tornozelo direito, sendo que um problema no local o deixou de fora de dois jogos na semana passada. Khris Middleton também brilhou pelos Bucks com 39 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Shai Gilgeous-Alexander liderou os Clippers com 21 pontos.

Com mais uma grande atuação de James Harden, que marcou 38 pontos, o Houston Rockets venceu fácil o Denver Nuggets por 112 a 85, em casa. Clint Capela fechou o duelo com 17 pontos e 15 rebotes, enquanto o brasileiro Nenê somou cinco rebotes e dois pontos nos 15 minutos em que atuou. Jamal Murray fez 20 pontos pelos Nuggets. Foi a segunda derrota nos últimos três jogos do time de Denver, que agora tem uma vitória a menos - 50 a 51 - do que o Golden State Warriors na briga pela liderança da Conferência Oeste.

Na acirrada disputa pelas últimas vagas do Leste nos playoffs, o Miami Heat assumiu o oitavo lugar ao bater o Dallas Mavericks por 105 a 99, em casa, com 23 pontos, 12 rebotes e 11 assistências de Goran Dragic. O time, assim, ultrapassou o agora nono colocado Orlando Magic, que perdeu para o sexto Detroit Pistons por 115 a 98. Andre Drummond brilhou com 18 pontos, 18 rebotes e seis tocos.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Philadelphia 76ers superou o Brooklyn Nets por 123 a 110, em casa, com 39 pontos, 13 rebotes e seis assistências de Joel Embiid. O New Orleans Pelicans bateu o Sacramento Kings por 121 a 118 com 34 pontos e dez rebotes de Julius Randle. Já o Toronto Raptors venceu o New York Knicks por 117 a 92, fora de casa, com 31 pontos de Pascal Siakam.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Utah Jazz x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets