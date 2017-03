Sport e Joinville largam bem na terceira fase da Copa do Brasil

Sport e Joinville largaram bem na terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, quando seis jogos foram disputados. Eles conquistaram vantagens expressivas que o deixam bem perto das oitavas de final.

Mesmo atuando em Saquerema, no Rio de Janeiro, o Sport impôs sua melhor técnica em cima do Boavista-RJ, ganhando por 3 a 0 com gols de André, duas vezes, e Diego Souza, batendo pênalti. Na volta, na próxima quarta-feira, o time pernambucano pode perder até por 2 a 0 dentro da Ilha do Retiro.

Em Santa Catarina, o Joinville também passou pelo Gurupi-TO, por 3 a 1. Mas não foi tão fácil como parece o placar. Saiu na frente com Breno, mas sofreu o empate com Renan Teixeira, contra. Os gols da vitória saíram somente nos minutos finais com Marlyson, aos 40, e Aldair, de pênalti, aos 47 minutos.

No estádio Serra Dourada, o Goiás deu um largo passo para a classificação ao golear o Cuiabá por 4 a 0, com gols de Léo Gamalho (2), Tiago Luís e Patric. Agora, continua na competição até se perder por 3 a 0 na volta.

Ainda nesta quarta, a última vaga da terceira fase ficou nas mãos do Paraná Clube, que fez 2 a 0 sobre o Bahia, no estádio Durival Britto, em Curitiba. Os gols foram anotados por Eduardo Brock e Renatinho. Na próxima fase, o Paraná vai enfrentar o ASA, com o primeiro jogo marcado para a cidade de Arapiraca (AL), no dia 16. A volta vai acontecer na capital paranaense, dia 6 de abril.

Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil:

São Paulo 3 x 1 ABC-RN

Goiás 4 x 0 Cuiabá-MT

Joinville 3 x 1 Gurupi-TO

Sampaio Corrêa-MA 1 x 4 Internacional

Boavista-RJ 0 x 3 Sport

Murici-AL 0 x 2 Cruzeiro

Veja Também

Comentários