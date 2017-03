Sport e Joinville avançam à 4ª fase da Copa do Brasil

O Sport e o Joinville também garantiram seus lugares na quarta fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. Em casa, o time pernambucano voltou a vencer o Boavista, enquanto a equipe catarinense avançou mesmo perdendo fora de casa para o Gurupi, pelo placar de 1 a 0.

Na Ilha do Retiro, o Sport derrotou novamente o Boavista-RJ, desta vez por 1 a 0, com gol do meia Diego Souza. No primeiro jogo tinha conquistado uma vitória fácil por 3 a 0 em Saquarema.

Jogando em Tocantins, o Joinville perdeu para o Gurupi, mas obteve a classificação por ter vencido em casa pelo placar de 3 a 1 no jogo de ida. No placar agregado, o time catarinense ficou na frente: 3 a 2.

Com estes resultados, Sport e Joinville se juntaram a São Paulo, Fluminense, Cruzeiro e Internacional, que também conquistaram a classificação na noite desta quarta-feira.

Confira os resultados desta quarta-feira pela Copa do Brasil:

ABC 1 x 1 São Paulo (ida 1 x 3)

Fluminense 3 x 2 Criciúma (1 x 1)

Gurupi 1 x 0 Joinville (1 x 3)

Sport 1 x 0 Boavista (3 x 0)

Cruzeiro 3 x 0 Murici (2 x 0)

Inter 3 x 0 Sampaio Corrêa (4 x 1)

