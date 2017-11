Sport bate o Bahia e segue vivo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

O Sport quebrou a sequência negativa de oito jogos sem vencer neste domingo ao bater o Bahia pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano segue vivo na briga contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Sport termina a rodada na 18.ª colocação com 39 pontos, um a menos do que o Vitória, primeiro time fora da zona do descenso. Já o Bahia fica com 49, longe da briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2018.

Correndo contra o prejuízo para não ser rebaixado, o Sport foi superior ao Bahia no primeiro tempo. O time pernambucano apareceu com perigo logo aos 18 minutos. Mena subiu ao ataque e chutou. A defesa baiana afastou o perigo. Na sequência, foi a vez de Diego Souza tentar e mandar rente à trave do goleiro Jean.

O Sport pressionava e acabou abrindo o placar aos 38 minutos. Após cobrança de lateral, Diego Souza tocou para André. O atacante apenas ajeitou para Marquinhos chutar no fundo das redes. O Bahia só foi ameaçar depois de tomar o gol. Edigar recebeu na área e chutou para a defesa de Magrão.

O time pernambucano voltou melhor para o segundo tempo e por muito pouco não ampliou. Mena cruzou para Diego Souza, mas, no meio do caminho, a bola bateu em Diego Souza e sobrou para André. O atacante pegou muito forte e chutou por cima do gol.

O Bahia só foi chegar com perigo na bola parada. Jean cobrou falta e viu a bola caprichosamente bater no travessão. O Sport também não deixou de atacar. Henríquez pegou o rebote na entrada da área e soltou o pé para defesa do goleiro da equipe tricolor. No lance seguinte, Rithely cabeceou por cima do gol.

A equipe baiana tentou esboçar uma pressão no final, mas acabou esbarrando na marcação do Sport, que tentou ampliar no contra-ataque, mas segurou os importantes três pontos.

Na próxima rodada, a 37.ª, o Sport visita o Fluminense no sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e fecha participação diante do Corinthians, no Recife. No próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), o Bahia recebe a Chapecoense na Arena Fonte Nova, em Salvador, e se despede do Brasileirão contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 BAHIA

SPORT - Magrão; Raul Prata, Oswaldo Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Marquinhos (Rogério), Diego Souza e Mena (Rithely); André. Técnico: Daniel Paulista.

BAHIA - Jean; Eduardo, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Edson, Juninho (Vinícius), Allione (Régis) e Zé Rafael (Hernane Brocador); Mendoza e Edigar Junior. Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOL - Marquinhos, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - André, Oswaldo Henríquez, Sander e Durval (Sport); Eduardo e Régis (Bahia).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 64.253,00.

PÚBLICO - 14.697 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).