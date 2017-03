Splitter volta à NBA após 14 meses e estreia com vitória no Philadelphia 76ers

Longe da NBA desde janeiro do ano passado, o brasileiro Tiago Splitter enfim fez seu retorno à competição na noite desta terça-feira. E, logo em sua estreia pelo Philadelphia 76ers, contribuiu com a vitória da modesta equipe sobre o Brooklyn Nets pelo placar de 106 a 101, fora de casa.

Mesmo discreto, Splitter fez seu retorno após 14 meses com dois pontos e três rebotes em sete minutos em quadra. O pivô ganhou uma chance porque as equipes da NBA vêm poupando jogadores e relacionando poucos atletas para cada jogo nesta reta final da temporada regular. Além disso, os pivôs Richaum Holmes e Shawn Long marcaram seguidas faltas no início da partida e ficaram pendurados.

Assim, o brasileiro enfim pôde fazer sua estreia pelo "Sixers". Splitter não jogava na NBA desde o fim de janeiro do ano passado, quando se machucou, ainda atuando pelo Atlanta Hawks. Recentemente, o time o cedeu para o 76ers, que acabou transferindo o brasileiro para a liga de desenvolvimento. Na D-League, o pivô chegou a disputar duas partidas pelo Delaware 87ers. E, nesta terça, fez sua estreia pelo "Sixers".

O 28º triunfo não mudou muito a trajetória do Philadelphia 76ers no campeonato. Com 46 derrotas nas costas, a equipe segue longe da zona de classificação aos playoffs, na 12? Colocação da Conferência Oeste. Já o Brooklyn Nets segue com a pior campanha da competição até agora, com 16 vitórias e 58 derrotas.

A rodada desta terça contou também com o duelo entre James Harden, candidato a MVP da temporada, contra Stephen Curry, MVP das últimas duas temporadas. E Curry levou a melhor ao conduzir o Golden State Warriors na vitória sobre o do Houston Rockets por 113 a 106, fora de casa.

Curry foi o cestinha da partida, com 32 pontos. Ele também contribuiu com dez rebotes e sete assistências. Klay Thompson registrou 25 pontos e Draymond Green fechou a partida com 19 pontos e nove rebotes, mesmo depois de reclamar de dores no tornozelo esquerdo.

Do outro lado, Harden não deixou por menos, porém sem conseguir evitar a derrota. Ele anotou mais um "triple-double" com 24 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Com 17 minutos em quadra, o brasileiro Nenê anotou seis pontos e três rebotes.

Com o resultado, o Warriors atingiu a marca de 60 vitórias - tem apenas 14 derrotas. O time segue com a melhor campanha do campeonato. O Rockets, por sua vez, segue em terceiro lugar na mesma Conferência Oeste, com 51 vitórias e agora 23 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 108 x 118 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 114 x 115 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 101 x 106 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 95 x 91 Phoenix Suns

Detroit Pistons 96 x 97 Miami Heat

Houston Rockets 106 x 113 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 122 x 113 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 108 x 119 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

New York Knicks x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Washington Wizards

Sacramento Kings x Utah Jazz

