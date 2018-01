SPAL empata no fim e Inter de Milão fica mais longe dos líderes do Italiano

A Inter de Milão desperdiçou neste domingo uma preciosa chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, a equipe de Milão vencia o SPAL até os 45 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate por 1 a 1 e deixou de somar três pontos na tabela.

Com o resultado, a Inter chegou aos 44 pontos, ainda na quarta colocação, porém mais distante da líder Juventus, que tem 56 após vencer no sábado. O Napoli, com 54, jogará neste domingo. E a Lazio (46), em terceiro lugar na classificação, enfrentará o Milan também nesta tarde.

A Inter saiu na frente neste domingo com uma ajuda da defesa do SPAL. Aos 3 minutos do segundo tempo, após cruzamento da esquerda na área do time da casa, Francesco Vicari esticou o pé direito e desviou contra as próprias redes. Até então, a Inter tinha dificuldade para chegar ao ataque, sem lances mais agudos.

Mas o SPAL, ameaçado de rebaixamento, não desistiu e foi para cima. O empate suado veio somente nos instantes finais da partida. Aos 45, Alberto Paloschi completou, de cabeça, levantamento na área e assegurou o empate no placar.

O empate deixou os anfitriões com 17 pontos, ainda na 18ª e antepenúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento.