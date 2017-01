Southampton volta a bater o Liverpool e vai à final da Copa da Liga Inglesa

O Southampton voltou a vencer o Liverpool por 1 a 0, desta vez fora de casa, nesta quarta-feira, e avançou para a final da Copa da Liga Inglesa. Assim como foi no jogo de ida, o Southampton conseguiu se fechar no campo de defesa e definiu a partida em um contra-ataque.

O brasileiro Philippe Coutinho, que horas antes da partida havia anunciado a renovação de contrato com o Liverpool por mais cinco temporadas, teve uma boa atuação, mas não conseguiu balançar as redes no confronto no qual a equipe comandada por Jurgen Klopp fracassou em todas as suas tentativas de furar a retranca adversária.

Sem se arriscar, o time visitante chegou à vitória com um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Após um escanteio batido pelo Liverpool, a equipe puxou rápido contra-ataque, no qual Sims avançou em velocidade e tocou para Shane Long, que bateu cruzado na saída do goleiro Karius para fazer o único gol da partida.

Na decisão, o Southampton enfrenta o vencedor do duelo entre Manchester United e Hull City. No primeiro jogo, o time do técnico José Mourinho venceu em casa por 2 a 0. A volta acontecerá nesta quinta-feira, às 17h45 (de Brasília).

Após cair na Copa da Liga Inglesa, o Liverpool volta a campo pelo Campeonato Inglês. No próximo sábado, receberá o Chelsea, que lidera a competição com 55 pontos, oito à frente do Arsenal, o segundo colocado. O Liverpool está em quarto lugar, com 45. O Southampton, que está em 11º, com 27, no mesmo dia visitará o Swansea City pelo torneio nacional.

A decisão da Copa da Liga Inglesa está marcada para o dia 26 de fevereiro, no tradicional estádio de Wembley, em Londres. Essa será apenas a segunda vez na história que o Southampton jogará a final desta competição. Na única vez em que jogou pelo título, foi derrotado pelo Nottingham Forest por 3 a 2.

