'Sou um dos melhores jogadores da posição', diz volante Hudson no São Paulo

O volante Hudson, do São Paulo, vive uma expectativa nesta semana. O jogador voltará a ser titular do São Paulo nesta quinta-feira contra o CSA, pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e disse nesta segunda-feira que a oportunidade marca uma nova fase na carreira. Após passar uma temporada emprestado ao Cruzeiro, ele garante ter retornar ao time tricolor em outro nível, como um dos melhores da posição.

Hudson foi contratado pelo clube do Morumbi em 2014 após se destacar no Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), e no ano passado foi titular do Cruzeiro na campanha da conquista da Copa do Brasil. "Aprendi muita coisa lá e quando você aprende vencendo se torna mais visível. Eu me vejo de outra forma. Acho que consegui subir um patamar na carreira. Eu me defino como um dos melhores jogadores da posição", afirmou.

O jogador ganhará chance de atuar em Alagoas pois o volante Petros está suspenso. Hudson reestreou pelo São Paulo na semana passada ao entrar no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, no estádio do Morumbi, na capital, pelo Campeonato Paulista. Agora, como titular, será a primeira oportunidade para ele.

"Quero fazer um ano tão bom como foi o passado. Eu me defino entre os melhores da posição, não é à toa que estou aqui. Brigo por posição com Petros e Jucilei que são excelentes. Me vejo igual a eles", afirmou Hudson.

O volante afirma que neste retorno ao São Paulo vive um momento bem diferente na carreira. "Quando cheguei no São Paulo foi como aposta. Chega de uma maneira diferente. A saída para o Cruzeiro foi boa para mim", comentou.