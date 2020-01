Soteldo pode voltar ao desfalcado Santos em clássico após eliminação venezuelana

O problema para a equipe é que este foi o único jogo em que pontuou no Grupo A do qualificatório - Foto: Divulgação

Cheio de desfalques no início da temporada, o Santos poderá ter um reforço para o seu primeiro clássico em 2020. Com campanha decepcionante no Pré-Olímpico, que está sendo realizado na Colômbia, a seleção da Venezuela está antecipadamente eliminada da competição, o que deverá permitir o retorno de Soteldo ao time no duelo de domingo com o Corinthians, na arena do clube rival em Itaquera.

Convocado para defender a Venezuela no torneio classificatório aos Jogos de Tóquio, Soteldo foi titular nos três jogos que sua seleção disputou, tendo marcado o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Equador. O problema para a equipe é que este foi o único jogo em que pontuou no Grupo A do qualificatório.

Com isso, a Venezuela está eliminada antecipadamente do Pré-Olímpico. E o duelo de quinta-feira com a Argentina, em Pereira, terá caráter meramente amistoso, pois os rivais já asseguraram passagem para o quadrangular final, que definirá os dois representantes do futebol Sul-Americano na Olimpíada de Tóquio.

Após o compromisso agendado para as 20 horas (de Brasília) de quinta, portanto, Soteldo estará liberado para retornar ao Santos, time ao qual desfalcou nas rodadas iniciais do Campeonato Paulista, nos duelos com Red Bull Bragantino e Guarani. Na quinta, ainda sem o venezuelano, o time receberá a Inter de Limeira na Vila Belmiro.

Soteldo, assim, poderia participar do treinamento do Santos no sábado e ser relacionado para o clássico, marcado para as 11h de domingo na Arena Corinthians, pela quarta rodada do Estadual.

A situação de Jackson Porozo é parecida. O zagueiro, de 19 anos, foi titular do Equador em seus quatro jogos na Colômbia. Mas a seleção perdeu todos e está fora do qualificatório, voltando a ficar à disposição do Santos. A diferença é que o defensor ainda não tem sido aproveitado entre os profissionais e nem foi incluído na lista de inscritos para o Paulistão.

O centroavante Yuri Alberto é o outro representante santista no Pré-Olímpico. O atacante, porém, ainda deve demorar a ficar à disposição do técnico Jesualdo Ferreira, pois a seleção brasileira venceu os dois primeiros jogos que disputou na Colômbia e pode garantir a classificação ao quadrangular decisivo nesta terça-feira, em duelo contra a Bolívia.

De qualquer forma, o provável retorno de Soteldo ao Santos é uma boa notícia para Jesualdo em meio a uma série de desfalques. Os casos mais complicados são de Marinho, que fraturou o pé esquerdo, e dos zagueiros Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar, ambos com lesões no joelho. Kaio Jorge, Arthur Gomes e Derlis González serão avaliados pelos médicos para determinar se poderão ser aproveitados contra Inter de Limeira ou Corinthians. E Madson ainda aprimora a forma física para ter condições de estrear pelo clube.