Sorteio nesta segunda-feira definirá confrontos das oitavas da Liga dos Campeões

Um sorteio marcado para começar às 9 horas (de Brasília) desta segunda-feira, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, definirá os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Esta fase da competição terá os seus jogos de ida nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, enquanto as partidas de volta ocorrerão em 5, 6, 12 e 13 de março.

Líderes dos seus respectivos grupos na fase da competição que foi encerrada na última quarta-feira, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid terão a vantagem de atuar em casa no segundo confronto do mata-mata e estarão em um mesmo pote deste sorteio como cabeças de chave.

Vice-líderes de seus grupos, Ajax, Atlético de Madrid, Liverpool, Lyon, Manchester United, Roma, Schalke 04 e Tottenham abrirão as oitavas de final atuando como mandantes e vão compor um segundo pote com outras oito bolinhas.

Pelas regras do sorteio, nenhum time poderá voltar a enfrentar um clube que já participou do seu grupo na fase anterior da Liga dos Campeões ou mesmo ter pela frente um rival do seu mesmo país. A grande decisão da competição está marcada para ocorrer no dia 1º de junho, no estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

LIGA EUROPA - Também nesta segunda-feira serão sorteados os confrontos da próxima fase da Liga Europa, cujos duelos de ida ocorrerão em 12 e 14 de fevereiro e as partidas de volta estão agendadas para os dias 20 e 21 do mesmo mês. No caso, a competição definirá os duelos do estágio anterior às oitavas de final.

Integrantes do pote no qual estarão os líderes dos seus respectivos grupos na fase encerrada na última quinta-feira na Liga Europa e também os quatro melhores terceiros colocados eliminados na Liga dos Campeões, Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dínamo Zagreb, Dínamo de Kiev, Eintracht Frankfurt, Genk, Inter de Milão, Napoli, Betis, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal e Zenit serão cabeças de chave no sorteio, marcado para começar às 10 horas (de Brasília).

Já o outro pote será composto pelos seguintes times: BATE Borisov, Celtic, Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Viena, Rennes,

Sporting, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Viktoria Plzen e Zurich.

Assim como acontece na Liga dos Campeões, os cabeças de chave do sorteio farão em casa as partidas de volta da próxima fase do mata-mata continental. E também não poderá haver o cruzamento entre times que integraram o mesmo grupo ou são do mesmo país.

A decisão desta edição 2018/2019 da Liga Europa está marcada para o dia 29 de maio, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.