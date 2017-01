Sorteio define que Chelsea duelará com algoz do Liverpool na Copa da Inglaterra

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra não determinou a disputa de nenhum grande clássico na próxima fase da tradicional da competição. E a definição dos duelos realizada nesta segunda-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra apontou que o Chelsea terá pela frente o Wolverhampton Wanderers.

O time da segunda divisão tentará, assim, aprontar nova zebra na Copa da Inglaterra. Afinal, o Wolverhampton eliminou o Liverpool na última fase e agora terá pela frente o atual líder do Campeonato Inglês numa partida em que será o mandante.

O modesto Sutton United, da quinta divisão da Inglaterra, foi sorteado para encarar, também em casa, o Arsenal, que ocupa o segundo lugar na elite do país. Já o Tottenham, que está na terceira posição, visitará o Fulham, time tradicional, mas que hoje disputa apenas a segunda divisão do futebol inglês.

Após avançar diante do Crystal Palace numa partida em que Gabriel Jesus foi titular e um dos destaques, no último fim de semana, o Manchester City vai visitar o Huddersfield Town, da segunda divisão. Vem também dessa divisão o adversário do rival Manchester United, que atuará fora de casa diante do tradicional Blackburn Rovers.

Um dos oito confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra ainda tem um dos seus participantes indefinidos. Após empatarem em 2 a 2, Derby County, da segunda divisão, e Leicester City voltarão a se enfrentar, agora na casa do atual campeão inglês, em 8 de fevereiro. O vencedor será o próximo adversário do Millwall, da terceira divisão inglesa.

As oitavas de final da Copa da Inglaterra estão previstas para serem disputadas entre 17 e 20 de fevereiro. Confira quais serão os confrontos:

Burnley x Lincoln City

Fulham x Tottenham Hotspur

Blackburn Rovers x Manchester United

Sutton United x Arsenal

Middlesbrough x Oxford United

Wolverhampton Wanderers x Chelsea

Huddersfield Town x Manchester City

Millwall x Derby County ou Leicester City

Veja Também

Comentários