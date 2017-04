Soriano marca duas vezes, mas Villarreal perde em casa no Espanhol

O Villarreal desperdiçou uma grande chance de se aproximar da Liga dos Campeões, neste sábado, ao levar uma virada do Eibar, em casa, em rodada do Campeonato Espanhol. O time anfitrião saiu na frente, mas foi batido por 3 a 2, apesar da boa atuação de Roberto Soriano, autor dos dois gols dos donos da casa.

Com a derrota, o Villarreal estacionou nos 48 pontos, na quinta colocação, e perdeu a chance de encostar no Atlético de Madrid. O quarto colocado tem 55 e ocupa a última posição que dá vaga na Liga dos Campeões - para a fase preliminar. O quinto ganha lugar somente na Liga Europa.

Soriano abriu o placar para o Villarreal aos 18 minutos de jogo. Mas foi só o que o time da casa conseguiu fazer no primeiro tempo. O Eibar também não empolgou na etapa inicial, mas voltou com tudo para o segundo tempo.

Pedro Leon empatou logo aos três minutos, em cobrança de pênalti. Kike Garcia virou o placar apenas seis minutos depois. E, engolido pelo visitante, o Villarreal levou o terceiro gol aos 32 minutos, com Takashi Inui. Nos instantes finais da partida, Soriano conseguiu marcar o segundo do Villarreal, mas já era tarde para sonhar com uma reação.

O resultado deixou o Eibar mais próximo da vaga na Liga Europa. O time ocupa o sétimo lugar da tabela, a uma posição de entrar na zona de classificação - o sexto posto dá vaga na fase preliminar.

