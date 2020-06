Sonho da torcida, Arthur Rezende admite contato do Guarani: 'Tive sondagem'

Meio-campista, Arthur Rezende pode voltar ao Guarani - (Foto: Divulgação)

Arthur Rezende é a bola da vez no Guarani. Tido como iminente reforço para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o meio-campista admitiu sondagens do time campineiro, clube que defendeu no ano passado.

O Guarani, aliás, é o favorito na negociação e tem conversas encaminhadas para viabilizar um empréstimo junto ao Boavista, dono dos direitos econômicos, até o final da temporada. "É verdade que eu não ficarei no Bahia. Já tive sondagens, sim, do Guarani e outros clubes. Nada definido ainda", disse o atleta.

Arthur viveu o melhor momento da carreira no ano passado, sob comando de Thiago Carpini, quando se tornou um dos protagonistas do elenco luta contra a zona de rebaixamento.

O jogador recebeu ofertas de outros clubes da Série B, incluindo América-MG e Chapecoense, mas tem intenção de retornar ao Brinco de Ouro da Princesa no segundo semestre.

Na temporada anterior, Rezende marcou quatro gols em 30 partidas até despertar atenção do Bahia, onde rescindirá acordo em virtude da extinção da equipe de transição.