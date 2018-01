Sondado, Cueva pede para não jogar e desfalca o São Paulo nesta quarta

O técnico Dorival Junior divulgou nesta terça-feira a lista de 23 relacionados do São Paulo para o duelo contra o Mirassol sem o nome do meia Cueva. De acordo com o clube, o peruano pediu para não jogar na quarta, enquanto negocia uma possível saída do time do Morumbi. O São Paulo confirmou ter recebido - e já negado - uma proposta pelo peruano.

A atitude do jogador incomodou a diretoria. Para o diretor executivo de futebol do clube, Raí, há falta de comprometimento. "O Cueva nos pediu para não participar do jogo e nós avaliamos que ele não está plenamente comprometido com a agenda do clube neste momento. Assim, decidimos não levá-lo com a delegação para Mirassol. Nós lamentamos essa situação e estamos trabalhando para tê-lo apto física e mentalmente e à disposição para voltar a contribuir com o São Paulo o mais rápido possível. O São Paulo não abre mão do jogador neste momento."

Como adiantou o Blog do Morelli, do Estado, Cueva era visto como uma das possíveis baixas no clube neste início de ano. Pelo menos duas equipes já sondaram o meia: o Krasnodar, da Rússia, e o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ainda não há informação de se uma dessas equipes teve proposta negada pelo São Paulo nesta semana. O peruano continua no CT tricolor e treinará sozinho até o retorno do elenco, que viaja a Mirassol para enfrentar a equipe local pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Cueva causou bastante mal-estar neste início ano depois de chegar seis dias atrasado para a pré-temporada. O meia alegou ter tido compromissos comerciais relacionados à Copa do Mundo, no Peru, mas a diretoria reclamou de ter sido avisada com pouca antecedência. O jogador foi multado, assim como no ano passado, quando também se reapresentou com atraso depois de ajudar a seleção peruana a se classificar para o Mundial.

A principal novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Mirassol é o zagueiro Anderson Martins. O reforço deve estrear como titular no time de Dorival Junior, que levará a campo uma equipe mista, em busca dos primeiros três pontos no Estadual. A provável escalação tem: Sidão; Militão, Anderson Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Petros, Shaylon e Marcos Guilherme; Brenner e Diego Souza.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo.

Zagueiros: Aderllan, Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Jucilei, Paulo Henrique, Pedro e Petros.

Meias: Lucas Fernandes e Shaylon.

Atacantes: Bissoli, Brenner , Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Paulinho.