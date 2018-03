Son marca duas vezes e Tottenham derrota o Huddersfield no Inglês

O Tottenham segue cada vez mais embalado na temporada. Neste sábado, contando com grande atuação de Heung-Min Son, a equipe aproveitou o apoio de sua torcida e superou o Huddersfield Town por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O sul-coreano marcou os dois gols da partida.

Com o tranquilo triunfo, o Tottenham chegou aos 58 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Inglês. O Liverpool, contudo, soma 57, encara o Newcastle ainda neste sábado e pode retomar a posição. Já o Huddersfield Town segue com 30, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento.

O duelo deste sábado também foi importante para embalar o time inglês à Liga dos Campeões. Invicto há 17 partidas oficiais, o Tottenham recebe a Juventus na quarta-feira pela volta das oitavas de final, depois de empatar a ida por 2 a 2.

E o bom momento se fez valer neste sábado. A equipe dominou desde o início e desperdiçou boas oportunidades até Heung-Min Son abrir o placar aos 27 do primeiro tempo, em bonito gol, após driblar o goleiro. Por fim, aos nove da etapa final, o sul-coreano fechou o placar.

Se o Tottenham confirmou o favoritismo, o Leicester decepcionou e empatou em casa com o Bournemouth, por 1 a 1. Joshua King abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo e Mahrez empatou já nos acréscimos da etapa final, deixando a equipe com 37 pontos, na oitava colocação.

Um ponto a menos tem o Watford, após superar o lanterna West Bromwich Albion por 1 a 0, em casa. O centroavante Troy Deeney marcou o gol do triunfo já aos 32 minutos do segundo tempo.

Ainda neste sábado, o Swansea goleou o West Ham por 4 a 1, enquanto Southampton e Stoke City empataram por 0 a 0.