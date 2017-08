Solenidade em Jardim marca início dos Jogos da Juventude

Os quase 700 integrantes dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums), etapa Basquete e Vôlei, começaram a caminhada rumo ao título e à vaga no nacional. Os 56 times participaram da abertura, no ginásio Ticão, na noite desta terça-feira, em Jardim.

A festa incluiu desfile das delegações, animado pela banda da Escola Municipal Castelo Branco, e apresentações apreciadas pelo público que incluiu autoridades locais e de municípios vizinhos. O diretor-presidente da Fundesporte e o prefeito municipal Guilherme Monteiro receberam secretários e vereadores de Jardim, além dos prefeitos de Guia Lopes da Laguna Jair Scampini e Valmir Junior, de Nioaque.

“Estamos muito felizes em receber todos em nossa cidade. Estamos torcendo pelos jogos, pelo poder transformador do esporte, mas meu coração é Jardim e vou torcer para o time estar no pódio”, disse o prefeito municipal. “O número de participantes aumentou e isso resulta no aumento do nível técnico. A nossa expectativa é de bons jogos”, avaliou o diretor-presidente da Fundesporte.

Jogadora de vôlei Izadora Insfran Jogadora de vôlei Izadora Insfran

A pira olímpica foi acesa pela jogadora de vôlei Izadora Insfran. A colega Nathaly Pires proferiu o juramento dos atletas.

A abertura terminou com apresentação do grupo Tambores de Luz da Ong Arte Viva.

Os Jojums são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte e valem vaga para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional: os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) – etapa 15 a 17 anos, no mês de novembro, em Brasília. A edição basquete e vôlei conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Jardim.

