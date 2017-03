Sock supera Nishikori e faz semifinal com Federer em Indian Wells

O norte-americano Jack Sock será o rival de Roger Federer nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells. Nesta sexta-feira, o número 18 do mundo surpreendeu no evento realizado em quadras duras ao superar o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2, em 1 hora e 48 minutos.

No primeiro set da partida, Sock aproveitou o apoio da torcida para começar com tudo. Ele abriu 3/0 ao converter um break point no segundo game e depois foi confirmando o seu serviço até fechar a parcial em 6/3.

Sock, porém, não teve muitas chances no segundo set, completamente dominado por Nishikori. O japonês não teve o seu serviço ameaçado e conseguiu duas quebras de serviço, no quarto e oitavo games, para garantir o triunfo por 6/2.

O revés, porém, não abalou Sock. O norte-americano converteu um break point logo no primeiro game e depois conseguiu mais um, no quinto, para fazer 4/1. Depois, foi administrando a boa vantagem para vencer por 6/2 e avançar às semifinais em Indian Wells.

O seu próximo adversário vai ser Federer, que nem precisou entrar em quadra nesta sexta-feira, pois o australiano Nick Kyrgios desistiu de entrar em quadra. O suíço venceu nas duas vezes em que enfrentou Sock.

