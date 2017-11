Sock derrota Cilic e mantém boa chance de avançar no ATP Finals

Após ser batido por Roger Federer na estreia, o norte-americano Jack Sock reagiu no ATP Finals ao superar o croata Marin Cilic em sua segunda partida no grupo, nesta terça-feira. Ao derrotar o rival por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/6 (7/4), o campeão do Masters 1000 de Paris manteve boa chance de avançar na competição disputada em Londres.

Com uma vitória e uma derrota no torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, o norte-americano precisa superar o alemão Alexander Zverev na última rodada para manter a chance de ir à semifinal. Ainda nesta terça, pelo mesmo Grupo Boris Becker, Zverev vai duelar com Federer.

Se vencer em sets diretos, o suíço se garantirá na semifinal. E, como consequência, Zverev vai fazer confronto direto com Sock na quinta-feira em busca da segunda vaga da chave. No ATP Finals, os oito tenistas são divididos em dois grupos de quatro atletas cada. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais.

Com duas vitórias em dois jogos contra Cilic, o tenista dos Estados Unidos fez um início de jogo irregular, ao levar duas quebras de saque. No segundo set, o 9º do ranking cometeu menos erros, sustentou o seu serviço até o fim e ainda impôs duas quebras ao 5º do mundo.

O terceiro set, decidido no tie-break, foi o mais equilibrado. Cilic não conseguiu fazer valer o seu melhor serviço e Sock se saiu melhor nos pontos decisivos, sacramentando a vitória após 2h28min de confronto. Com o revés, o croata tem chances remotas de avançar na competição.