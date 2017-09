Sochi deve ser a base da seleção brasileira na Copa do Mundo

A seleção brasileira deve ficar em Sochi durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A CBF já dá como praticamente certo um acordo para permitir que a cidade no Mar Negro seja utilizada como base do time.

Classificada por antecipação para o Mundial, a seleção de Tite passou a buscar uma sede para hospedagem e treinamentos na Rússia. Duas opções tinham sido identificadas. Além de Sochi, preferida pela comissão técnica, a outra seria o campo do Zenit, em São Petersburgo.

O impasse em relação à cidade de Sochi ocorria por conta de uma reserva que a seleção da Áustria havia obtido com os organizadores locais. Mas, na quarta posição em seu grupo nas Eliminatórias Europeias, o time de Viena está praticamente fora da Copa. Sochi, portanto, deverá ficar disponível e a CBF pode já deixar claro aos organizadores locais que quer prioridade para substituir os austríacos.

A cidade ao Sul da Rússia agradou a comissão técnica por vários motivos. Mas três deles pesaram de forma decisiva. À beira-mar, a temperatura média seria de 25ºC durante a Copa, considerada como ideal para os treinamentos.

O outro aspecto foi a estrutura existente. Por ter sido sede dos Jogos de Inverno de 2014, Sochi ainda conta uma vasta infraestrutura que impressionou os brasileiros. Um dos destaques é seu aeroporto, perto da cidade, do campo de treinamento e do hotel.

Tite dará preferência a um esquema que permita que a seleção tenha sua base em Sochi e, a cada jogo, faça o deslocamento para a cidade da partida, mesmo que seja distante.

Outro aspecto que chamou a atenção da comissão técnica foi a possibilidade de ficar um pouco mais afastada de Moscou, o epicentro da Copa. A ideia, assim, é a de tentar reduzir a pressão sobre o time na busca pelo hexacampeonato mundial.

Veja Também

Comentários