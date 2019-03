Sobrevivente da tragédia da Chapecoense, Follmann se despede de Rafael Henzel

Um dos seis sobreviventes da tragédia aérea da Chapecoense em novembro de 2016, Jakson Follmann prestou sua homenagem e se despediu do jornalista Rafael Henzel, que morreu na noite de terça-feira após sofrer um enfarte fulminante enquanto jogava futebol com amigos em Chapecó (SC). Em suas redes sociais, o ex-goleiro postou uma foto com todos - os dois, mais o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o zagueiro Neto - que escaparam do acidente na Colômbia.

Follmann deixou no Instagram uma mensagem evitando procurar explicações para o acontecimento. "A gente tenta encontrar respostas, compreender o que está acontecendo. Mas, DEUS é o único ser que sabe o que acontece e o que está por vir. Que Deus lhe receba e conforte o coração de toda sua família. Deixará saudades do profissional, do pai, esposo e amigo que eras #luto", escreveu o ex-goleiro.

Henzel foi uma das seis vítimas que sobreviveram no acidente aéreo que causou a morte de 71 pessoas no voo da LaMia que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana, no final de novembro de 2016.

Único jornalista a sobreviver à tragédia, ele trabalhava na rádio Oeste Capital e havia retomado as suas atividades normalmente no veículo de comunicação um ano após sobreviver à tragédia que abalou o futebol mundial.

O velório de Henzel está sendo realizado desde as 2h30 desta quarta-feira no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó. O cortejo até o cemitério irá começar às 16 horas. O corpo será levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. O sepultamento será às 17 horas.

Mais tarde, às 19h15, a Chapecoense enfrentará o Criciúma, na Arena Condá, em Chapecó, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O clube já pediu o adiamento da partida, mas até o momento a CBF não se pronunciou sobre o assunto.