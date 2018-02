Sob frio e neve, Vettel lidera segundo dia de testes da F-1 em Barcelona

Vice-campeão mundial em 2017, Vettel superou os rivais no segundo dia de atividades desta pré-temporada - Foto: NitroNews Mundo

As péssimas condições climáticas em Barcelona atrapalharam os pilotos pelo segundo dia consecutivo nos testes da Fórmula 1. Depois do frio enfrentado na segunda-feira, até neve as equipes tiveram que superar nesta terça. Quem se adaptou melhor foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, o mais rápido do dia no Circuito da Catalunha, com o tempo de 1min19s673.

Vice-campeão mundial em 2017, Vettel superou os rivais no segundo dia de atividades desta pré-temporada. Mesmo diante das péssimas condições climáticas, o alemão cravou marca melhor do que a do australiano Daniel Ricciardo na segunda-feira, quando foi o mais rápido com sua Red Bull e marcou 1min20s179.

Como Ricciardo no primeiro dia, Vettel ainda pôde comemorar o fato de ser o piloto que mais rodou no Circuito da Catalunha nesta terça. O alemão conseguiu completar 98 voltas, marca bem superior à da maioria dos adversários.

Quem terminou na segunda posição, tanto em relação ao tempo quanto às voltas completadas, foi Valtteri Bottas. O finlandês da Mercedes repetiu o resultado de segunda-feira ao marcar 1min19s976 em meio às 94 voltas que deu na pista.

O belga Stoffel Vandoorne terminou na terceira colocação nesta terça ao marcar 1min20s325. Foram somente 37 voltas completadas pelo piloto da McLaren - segundo piloto que menos rodos, com uma volta a mais que Kevin Magnussen, da Haas -, em meio à estratégia da equipe de parar mais cedo.

Vandoorne acabou somente um milésimo na frente do holandês Kevin Magnussen, da Red Bull, que enfrentou problemas com o tanque de combustível de sua Red Bull pela manhã e voltou à ação na parte da tarde para completar 67 voltas.

Carlos Sainz, da Renault, foi o quinto, com o tempo de 1min21s212, enquanto Pierre Gasly, da Toro Rosso, terminou em sexto, com 1min21s318. Em sétimo, apareceu o polonês Robert Kubica, que marcou 1min21s495 em sua primeira atividade de pré-temporada neste retorno à Fórmula 1.

O clima em Barcelona resultou em um acordo entre os pilotos e as equipes nesta terça-feira, e eles decidiram cancelar a pausa para o almoço, temerosos de que o frio fosse ainda mais intenso com o passar do dia.

Os testes da Fórmula 1 continuam até esta quinta-feira em Barcelona. A primeira prova do calendário de 2018 da categoria está prevista para o dia 25 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.