Soares vence revanche contra algoz no Rio-2016 e vai à semifinal em Indian Wells

Em clima de revanche contra o romeno Horia Tecau, o brasileiro Bruno Soares venceu mais uma, ao lado do escocês Jamie Murray, e avançou às semifinais da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Soares e Murray derrotaram Tecau e o holandês Jean-Julien Rojer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Tecau, jogando ao lado do compatriota Florin Mergea, eliminou Soares e Marcelo Melo na chave de duplas do torneio de tênis da Olimpíada do Rio de Janeiro, em agosto do ano passado. Desta vez, Soares levou a melhor sobre o rival da Romênia.

Em busca da vaga na decisão, Soares poderá cruzar com Melo, desta vez como adversário, na semifinal. Para tanto, Melo e o polonês Lukasz Kubot precisam vencer a parceria formada pelo australiano Nick Kyrgios e pelo sérvio Nenad Zimonjic.

Soares e Murray acumulam sete vitórias seguidas no circuito, vindos do título conquistado no ATP 500 de Acapulco, no México, há duas semanas.

BELLUCCI NOS EUA - O número 1 do Brasil também compete nos Estados Unidos nesta semana, mas não no Masters de Indian Wells. Pelo Challenger de Irving, Thomaz Bellucci venceu nesta quarta-feira o checo Lukas Rosol, ex-Top 30 e atual 155º do ranking, por 2 a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4, após 2h10min de partida.

Depois da vitória na estreia, Bellucci vai encarar nas oitavas de final o britânico Aljaz Bedene, 105º do mundo. Atual 71º do ranking da ATP, o brasileiro compete em Irving como preparação para o Masters 1000 de Miami, que será disputado a partir da próxima semana.

