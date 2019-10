Soares vence favoritos e está na final das duplas em Estocolmo

O brasileiro Bruno Soares está na final da chave de duplas do Torneio de Estocolmo. Nesta sábado, o mineiro e o croata Mate Pavic avançaram à decisão do ATP 250 sueco ao derrotar o holandês Jean Julien Roger e o romeno Horia Tecau, parceria cabeça de chave número 1 do evento, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Na decisão, Soares e Pavic, que foram campeões em Xangai na semana passada, vão enfrentar o francês Edouard Roger Vasselin e o finlandês Henri Kontinen. E o brasileiro vai buscar o seu quarto título nesta temporada, pois no primeiro semestre foi campeão dos Torneios de Sydney e Stuttgart.

"Estamos tendo mais uma grande semana, com três baita vitórias em dois sets. Conseguimos trazer toda a confiança que adquirimos em Xangai e estamos muito firmes dentro de quadra. O ano da dupla já é outro com essa confiança. As coisas acontecem com mais fluidez e o mais importante é surfar essa onda e tentar capitalizar o máximo possível," disse o mineiro.

Será, também, a 62ª decisão na carreira de Soares, que soma 32 títulos e 29 vices. O brasileiro também já foi duas vezes campeão em Estocolmo - as conquistas foram em 2009 ao lado de Kevin Ullyett, do Zimbábue, e do compatriota Marcelo Melo, em 2012.

O domingo também contará com a final da chave de simples do torneio sueco. Neste sábado, o canadense Denis Shapovalov, o número 34 do mundo, avançou à decisão ao derrotar o japonês Yuichi Sugita por 7/5 e 6/2. E seu oponente será o sérvio Filip Krajinovic, o 60º colocado no ranking, que superou, de virada, o espanhol Pablo Carreño Busta por 4/6, 6/3 e 6/3.