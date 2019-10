Soares perde na estreia nas duplas em Paris e Medvedev cai em simples

Bruno Soares foi eliminado na primeira rodada da chave de duplas do Masters 1000 de Paris. Nesta terça-feira, o brasileiro e o croata Mate Pavic perderam para o neozelandês Artem Sitak e o indiano Divij Sharn, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 10/3.

Soares e Pavic vinham embalados por boas campanhas, pois foram campeões do Masters 1000 de Xangai e vice do Torneio de Estocolmo, um ATP 250. E até começou bem a estreia em Paris, tendo vencido a primeira parcial no tie-break, após cada dupla conseguir uma quebra de serviço.

No segundo set, porém, Sitak e Sharn converteram os dois break points que tiveram e salvaram três dos quatro e Soares e Pavic, empatando o duelo. Embalados, sobraram no match tie-break, vencido por 10/3.

O Brasil ainda está representado na chave de duplas do Masters 1000 de Paris por Marcelo Melo. Vindo de três vices consecutivos, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot vão estrear nesta quarta-feira contra o argentino Maximo Gonzalez e o norte-americano Austin Krajicek.

SIMPLES - Após disputar seis finais consecutivas, o que incluiu o título do Masters 1000 de Cincinnati e o vice do US Open, o russo Daniil Medvedev, o número 4 do mundo, foi surpreendido na sua estreia em Paris ao perder para o francês Jeremy Chardy, 64º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4.

Também nesta terça, o alemão Alexander Zverev, o número 6 do mundo, venceu fácil o espanhol Fernando Verdasco, o 49º colocado no ranking, por 6/1 e 6/3, em 56 minutos, avançando às oitavas de final e ficando mais próximo da classificação ao ATP Finals.

Campeão em Paris no ano passado, o russo Karen Khachanov, o número 8 do mundo, foi eliminado na estreia ao perder para o alemão Jan-Lenard Struff, 36º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 7/5.