Soares perde de favoritos nas semifinais das duplas em Estocolmo

O brasileiro Bruno Soares foi eliminado nas semifinais da chave de duplas do Torneio de Estocolmo, ATP 250 disputado em quadras duras. Nesta sexta-feira, o mineiro e o austríaco Alexander Peya perderam de virada para o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 10/8, em 1 hora e 34 minutos.

Soares e Peya foram parceiros fixos até o fim da temporada 2015, quando o brasileiro passou a atuar ao lado de Jamie Murray. Por conta de problemas de agenda, no entanto, o britânico não pôde ir à Suécia, o que abriu caminho para que Soares jogasse novamente com o austríaco.

Juntos, ele tiveram êxito nas duas primeiras rodadas em Estocolmo com triunfos em dois sets sobre o argentino Leonardo Mayer e o espanhol David Marrero (7/6 e 6/3) e o holandês Robin Haase e o neozelandês Michael Venus (7/6 e 7/5), mas agora sucumbiram diante da dupla cabeça de chave número 1.

No primeiro set, Soares e Peya foram soberanos quando sacaram e converteram um de quatro break points, fazendo 6/3. A segunda parcial foi equilibrada, com cada dupla conseguindo uma quebra de serviço, sendo que Marach e Pavic voltaram a se dar melhor no tie-break.

A situação se repetiu no match tie-break, quando os favoritos venceram pela diferença mínima de dois pontos - 10/8 -, assegurando, nesta sexta, a passagem para a decisão da chave de duplas do Torneio de Estocolmo e também provocando a eliminação de Soares.