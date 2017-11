Soares e Murray vencem e precisam de vitória sobre Melo para avançar em Londres

Após perder na estreia, Bruno Soares reagiu no ATP Finals nesta quarta-feira, em Londres. O brasileiro e o escocês Jamie Murray arrasaram o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 52 minutos de jogo. Com o triunfo, Soares e Murray mantiveram as chances de avançar

O triunfo em sets diretos deixou a dupla do brasileiro em vantagem antes da rodada final do Grupo Woodbridge/Woodforde da competição que reúne as oito melhores duplas da temporada - divididas em duas chaves de quatro parcerias cada.

Com o bom placar, Soares e Murray ficaram em vantagem na média de sets e games, que são os critérios de desempate dentro do grupo. Por enquanto, somente a dupla formada por Marcelo Melo e Lukasz Kubot já está classificada para as semifinais. Soares avançará se vencer justamente o compatriota, na quinta ou na sexta.

O outro jogo da rodada terá Dodig e Granollers contra os irmãos Bob e Mike Bryan. As duas parcerias ainda têm chances de avançar, embora os primeiros tenham possibilidades mais remotas.

Nesta quarta, Soares e Murray não deram qualquer chance ao croata e ao espanhol, que foram batidos por Melo e Kubot na estreia. Em menos de uma hora, Soares e Murray liquidaram os rivais sem ter sequer o saque ameaçado. E impuseram cinco quebras à parceria adversária.