Soares e Murray vencem de virada e avançam à final do Torneio de Tóquio

Atuando ao lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro Bruno Soares garantiu vaga na decisão do torneio de duplas do ATP 500 de Tóquio, nesta sexta-feira, ao triunfar em uma semifinais da competição. Cabeças de chave número 2 do evento japonês, eles avançaram para brigar pelo título ao vencerem o britânico Dominic Inglot e o canadense Daniel Nestor por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 11/9.

Após a sofrida vitória obtida nesta sexta, Soares e Murray conhecerão apenas neste sábado, quando ocorrerá a outra semifinal, quem serão os seus adversários na decisão marcada para acontecer no domingo na capital japonesa. Eles terão pela frente os ganhadores da partida entre a dupla formada pelo mexicano Santiago González e o chileno Julio Peralta e a parceria firmada pelos convidados locais Ben Mclachlan e Yasutaka Uchiyama.

Após ganhar um convite para entrar no torneio de duplas, a parceria japonesa fez bonito ao passar pela estreia e depois ao desbancar o favoritismo do holandês

Jean-Julien Rojer e do romeno Horia Tecau, cabeças de chave número 1, na segunda rodada. E caso voltem a surpreender na semifinal deste sábado, em duelo previsto para começar às 4 horas (de Brasília), os japoneses poderão travar uma improvável decisão contra Soares e Murray no domingo.

Campeão em Tóquio em 2012 ao lado do austríaco Alexander Peya, Soares sofreu bastante para vencer ao lado de Murray nesta sexta-feira. O brasileiro e o britânico chegaram a conquistar uma quebra de saque no primeiro set, mas também foram superados por uma vez com o serviço na mão na parcial, que só foi ser decidida no tie-break, no qual Inglot e Nestor foram melhores e fecharam por 7/3.

Na segunda parcial, porém, Soares e Murray foram arrasadores. Além de confirmarem todos os seus serviços, converteram os dois break points cedidos pelos adversários e aplicaram um 6/1 para empatar o confronto. Assim, eles forçaram a realização do match tie-break, que foi bastante equilibrado e só foi ser decidido em 11/9, depois de Inglot e Nestor chegarem a estar vencendo por 6/4.

SIMPLES - Os classificados para as semifinais de simples do Torneio de Tóquio também foram definidos nesta sexta-feira. Um deles é o croata Marin Cilic, principal cabeça de chave e atual quinto colocado do ranking mundial, que arrasou o norte-americano Ryan Harrison por 6/2 e 6/0, em 52 minutos.

O rival de Cilic na luta por uma vaga na decisão, neste sábado, será o francês Adrian Mannarino, que eliminou o japonês Yuichi Sugita com parciais de 6/2 e 6/4.

Outro tenista que confirmou favoritismo para ir à semifinal nesta sexta foi o belga David Goffin. Quarto cabeça de chave, ele passou pelo experiente francês Richard Gasquet por 7/5 e 6/2 e se credenciou para encarar neste sábado o argentino Diego Schwartzman, que derrotou o norte-americano Steve Johnson por 6/0 e 7/5.

