Soares e Murray levam virada dos irmãos Bryan em estreia no ATP Finals

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray até começaram bem contra os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, mas acabaram levando a virada e foram derrotados na estreia no ATP Finals, em Londres, nesta segunda-feira. A competição, disputada em piso duro, reúne as oito melhores duplas da temporada.

Soares e Murray foram superados pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 10/8. Brasileiro e escocês oscilaram muito no serviço. Cometeram cinco duplas faltas e acabaram sofrendo três quebras de saque ao longo de 1h43min de confronto, na abertura do Grupo Woodbridge/Woodforde.

O revés reduz as chances de classificação da dupla do brasileiro às semifinais da competição, que é disputada em dois grupos nesta fase. Em cada chave, de quatro duplas, avançam à semifinal as duas melhores parcerias. Apesar da derrota, Soares e Murray seguem com possibilidade real de obter a vaga porque venceram um set, que pode ser critério de desempate na definição dos classificados.

Os demais integrantes do grupo estrearam também nesta segunda. A dupla do brasileiro Marcelo Melo, com o polonês Lukasz Kubot, enfrentará o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers, a quem venceram na final do Masters 1000 de Paris, há duas semanas. Melo e Soares, com seus parceiros, voltarão à quadra somente na quarta-feira.