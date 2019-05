Soares e Melo vencem, avançam às quartas de final e Brasil segue 100% em Madri

O tênis brasileiro segue com 100% de aproveitamento no Masters 1000 de Madri, disputado em quadras de saibro na Espanha. Nesta quarta-feira, os mineiros Bruno Soares e Marcelo, os dois principais representantes do País, venceram seus jogos pela chave de duplas e avançaram às quartas de final. O gaúcho Marcelo Demoliner entrará em quadra nesta quinta ainda pela fase de oitavas de final.

Primeiro a jogar nesta quarta-feira, Soares e seu habitual parceiro, o britânico Jamie Murray, conseguiram o feito de vencerem duas partidas seguidas em Madri. Na estreia passaram pelo moldávio Radu Albot e o georgiano Nikoloz Basilashvili e nesta quarta-feira derrotaram o argentino Juan Martin Del Potro e o japonês Kei Nishikori, dois destaques em simples, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, após 1 hora e 19 minutos.

Classificados às quartas de final, Soares e Murray já sabem quem terão pela frente. Será a parceria formada pelo holandês Wesley Koolhof e o grego Stefanos Tsitsipas, que surpreenderam nesta quarta-feira os croatas Nikola Mektic e Franko Skugor, cabeças de chave número 5 em Madri, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4.

Pouco depois de Soares, Melo entrou em quadra ao lado do polonês Lukasz Kubot. Confirmando o favoritismo, a dupla cabeça 2 no torneio espanhol avançou às quartas de final ao bater o holandês Robin Haase e o sul-africano Raven Klaasen por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), após 1 hora e 27 minutos.

Assim como o conterrâneo, Melo já sabe quem enfrentará nas quartas de final. Será a dupla formada pelo argentino Guido Pella e o português João Sousa, que derrotaram de virada o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, cabeças de chave número 8, por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (13/11) e 11 a 9 no match tie-break.

Nesta quinta, Demoliner e o russo Daniil Medvedev jogarão pelas oitavas de final contra a dupla formada pelos espanhóis Roberto Carballes Baena e Jaume Munar, convidados da organização.