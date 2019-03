Soares avança e Demoliner é eliminado na estreia nas duplas em Miami

Eliminados no jogo de estreia em Indian Wells, Bruno Soares e Jamie Murray começaram melhor a participação no segundo Masters 1000 da temporada nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o brasileiro e o britânico superaram os norte-americanos Mackenzie McDonald e Reilly Opelka por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 30 minutos.

Soares e Murray cometeram sete duplas faltas na partida, mas ainda assim conseguiram triunfar numa partida em que converteram três de 11 break points. Eles perderam o saque duas vezes, mais ainda assim foi suficiente para assegurar a passagem às oitavas de final em Miami, fase em que terão pela frente o holandês Wesley Koolhof e o grego Stefanos Tsitsipas.

Outro brasileiro a entrar em quadra nesta sexta-feira na chave de duplas de Miami, Marcelo Demoliner não teve a mesma sorte. O gaúcho e o sérvio Miomir Kecmanonovic perderam para os norte-americanos John Isner e Sam Querrey por 6/3 e 6/4, em 1 hora.

Demoliner e o sérvio tiveram três break points no duelo, todos no primeiro set, mas não converteram. E como perderam o saque uma vez em cada parcial, acabaram sendo eliminados logo na primeira rodada desse Masters 1000, realizado em quadras duras.

O Brasil ainda possui outro representante na chave de duplas em Miami. Se trata de Marcelo Melo, que vai atuar ao lado do polonês Lukasz Kubot. E na estreia, prevista para sábado, eles vão encarar o italiano Marco Cecchinato e o argentino Andres Molteni.