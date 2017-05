Sistema Municipal de Esporte e Lazer será apresentado daqui a pouco com presença de ministro

O Ministro do Esporte, Leonardo Picciani, confirmou a participação na abertura no Seminário de elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, que acontecerá nesta segunda-feira (8), na Câmara Municipal.

O evento realizado pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Câmara Municipal, vai debater com a sociedade a elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer e propõe um novo direcionamento para as políticas públicas do setor para Capital.

“A confirmação do ministro reforça a importância da criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer”, declarou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. Segundo ele, o objetivo do seminário é estruturar uma política de gestão pública baseada nos princípios da democracia, criando junto com a população o Conselho, Plano, Fundo, Fórum e a Conferência Municipal de Esporte e Lazer.

Para o presidente da Câmara Municipal, João Rocha, a discussão ampliará atuação do poder público nos serviços de esporte e lazer. “O tema é significativo, pois uma gestão tem início pela sistematização, pelo planejamento e organização, é o que se propõe nesse seminário. Vamos estabelecer um mecanismo para uma ferramenta fundamental para políticas públicas nos mais diversos segmentos, já que o apoio ao esporte reflete na saúde, promoção social, negócios e geração de renda. O seminário será extremamente rico”, garante o parlamentar.

Entre os temas abordados, estão o Sistema Nacional de Esporte e o Sistema Nacional de Cultura, abordando suas possíveis influências para a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande, além da política de financiamento, a importância dos Conselhos e o papel da sociedade nos fóruns e conferências.

Para colaborar com os debates, o diretor da Funesp convida a comunidade esportiva e acadêmica, assim como todos os interessados no tema, para exporem suas opiniões no dia 8 de maio, às 8h, na Câmara Municipal. “Queremos e precisamos ouvir a voz da população. Esperamos que todos os interessados nas áreas de esporte e lazer participem conosco neste dia 8”.

Após as mesas temáticas e debates, a organização montará uma Comissão com vários setores da sociedade civil para estudar com profundidade o tema e elaborar um projeto, o qual será apresentado na Câmara Municipal para ser transformado em lei.

